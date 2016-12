“Los taxis funcionan con leyes de hace 30 años, hay que empezar a abrir el sector”

Si hay una aplicación polémica ahora mismo en España, esa es Uber. Vilipendiada por el sector del taxi y cuestionada por la ley española, Uber ya está presente en tres ciudades españolas: Madrid, Barcelona y Valencia.

Para tratar toda esta polémica y la opinión que se tiene desde la propia empresa hablamos con Carles Lloret, el CEO de la compañía en España.

Antes de nada: hace poco se supo que dos coches de Uber habían aparecido quemados en Barcelona. Un poco bestia, ¿no?

Pues sí, la verdad. Cualquier tipo de violencia en un estado de derecho es completamente inadmisible, y nosotros queremos colaborar con la administración para que los responsables paguen por ello. En algunas manifestaciones ya habíamos visto algún acto poco cívico, pero no esto. Me parece loable que cada cual dé sus opiniones desde el respeto pero, cuando se traspasan ciertos límites, la administración debe replantearse cómo actuar.

A nivel de empresa, ¿cómo responde Uber ante todo esto?

Condenamos cualquier tipo de incidente, eso está claro. El uso de Uber es totalmente legal y legítimo, con lo que siempre estaremos de lado del conductor y le ayudaremos en todo lo necesario para que pueda seguir usando la aplicación.

¿Cómo lleváis a cabo esa ayuda? ¿Le ayudáis con el arreglo, le ponéis otro coche a disposición...?

Estaremos siempre de lado del conductor, y le ayudaremos en todo lo que necesite, siempre condenando la violencia y buscando el diálogo.

Ya, pero me interesa que me cuentes si le dais apoyo económico o no...

Es que no te puedo hablar de cada caso concreto, ya que esto ha ocurrido hace poco y aún no hay un protocolo para esto. Lo que te puedo asegurar es que esta persona que usa Uber no se va a ver afectada por este incidente. Ya sea con otro vehículo o como sea, pero podrá seguir usando la aplicación.

A principios de octubre también supimos que ya había sido 'cazado' el primer conductor de Uber en Madrid y que iba a ser multado ¿Habéis hecho algo al respecto?

Te voy a contestar a la pregunta, pero déjame que antes dé un paso atrás. Lo que estamos planteando con Uber Pop, el servicio que hemos implantado en España, está condenado a convivir con taxistas, licencias VTC [Vehículo de Turismo con Conductor] y demás. Estos sectores llevan muchos años funcionando con leyes de hace 30 ó 40 años, y no es lógico, con lo que, en cuanto aparece un modelo disruptor como el de Uber, la primera reacción siempre suele ser negativa. Sin embargo, estamos convencidos de que nuestro modelo es beneficioso para el ciudadano que comparte su coche, para el ciudadano que quiere ser transportado y para la propia ciudad.

Ahora mismo estamos en un periodo de estabilización. Hablamos con la administración de manera constante, y, tras dar a conocer nuestro modelo y nuestras intenciones, ya se están creando grupos de trabajo para que no haya problemas de ningún tipo. Pero hasta que lleguemos a ese punto puede haber incidentes como el que me comentas. Sin embargo, cuando se producen situaciones de este tipo, como la de la multa, defendemos que estas actuaciones no están amparadas por ninguna ley. En España no está prohibido compartir coche, con lo que vamos a apelar cualquier tipo de multa relacionada con nuestra actividad.

Hace poco, vuestro responsable en Europa, Pierre Dimitri, dijo que Uber “está dentro de la legalidad y no necesita permiso” para operar ¿Puedes ampliarme esta postura? El debate eterno es si, con la ley en la mano, Uber es legal o no.

Uber nació en San Francisco ante un sistema de transporte urbano ineficiente: había un número de coches demasiado elevado, todos circulaban a la vez, el tráfico era muy alto, los coches contaminaban demasiado... todo esto era insostenible y los coches estaban siendo infrautilizados. Nuestro planteamiento fue: ¿por qué no creamos redes que permitan compartir coche y que disminuyan el tráfico y la contaminación? Fue entonces cuando sacamos productos como Uber Black o Uber X, en los que hay conductores cuya actividad es totalmente profesional y comercial, estos conductores viven de su trabajo.

Ahora bien, el servicio Uber Pop, que es el que tenemos en España, es muy diferente. Uber Pop permite que, mientras tú estás usando el coche, lo pongas a disposición del resto de ciudadanos para compartir los gastos. En este caso no se trata de una actividad económica ni profesional de nadie, no es una actividad con ánimo de obtener beneficios. Lo que se busca es que el viajero ayude al conductor a afrontar los gastos del coche: la gasolina, el mantenimiento, la cuota del coche.... Y este tipo de actividad en España es totalmente legal: si tú compartes tu coche sin ánimo de lucro, solo para compartir gastos, estás dentro de la legalidad.

No puedes decirme en serio que Uber Pop es economía colaborativa y que lo único que hace un conductor de Uber es compartir los gastos de su coche con una persona que pasa por allí...

Arguméntame por qué y lo debatimos.

Te pongo un ejemplo claro: yo usé Uber Pop hace poco para ir desde mi casa hasta las oficinas de Atresmedia ¿De verdad esperas que me crea que al conductor que me llevó, fíjate tú qué casualidad, le pillaba de paso llevarme a San Sebastián de los Reyes?

No, a ver, te lo explico. Esto no va de que vayas a un sitio al que también va el conductor, del mismo modo que tampoco van de eso otras aplicaciones que fingen hacerlo, ya que no te puedes meter en la cabeza del conductor y saber si tenía que hacer ese viaje o no ¿Cómo me puedes garantizar que la persona que te lleva de Madrid a Valencia tenía que hacer ese trayecto? No puedes. Por eso te digo que Uber Pop no va de eso.

Esto va de que el conductor emplee unas horas de su día, pero no porque tenga que ir de un punto A a un punto B, sino porque en su garaje tiene aparcado un activo al que apenas le da uso y decide invertir una o dos horas de su día en llevar a una persona a un punto B. Y el dinero que gane le va a ayudar a costear el mantenimiento de su vehículo, la gasolina, el seguro... Nosotros no hablamos de costes variables, como la gasolina, sino de todos los costes fijos que tiene una persona para mantener ese vehículo.

Pero, ¿eso no es un discurso un poco tramposo? Es como si yo, que soy autónomo, decido trabajar en negro porque digo que en realidad mis clientes no me están pagando un servicio, sino que me están ayudando a afrontar los gastos de mi ordenador, de mi cámara, de mi oficina... Y con los taxistas igual: cuando yo le pago un trayecto, también le estoy ayudando a que pague su coche, su licencia, su cuota de autónomo...

Yo creo que hay una diferencia enorme entre lo que hace Uber Pop y el caso que me estás contando. Y la diferencia es que, a final de mes, cuando un taxista hace su cuenta de resultados, hay un beneficio que le da para vivir. Sin embargo, en Uber Pop el beneficio es cero. El conductor de Uber Pop no se dedica a esto de manera profesional, no es una actividad comercial.

Vale, tú me dices que el conductor de Uber Pop está solo una o dos horas al día, pero, ¿y si yo me diese de alta como conductor, estuviese ocho horas al día y me sacase un sueldo?

No podrías dedicarle ocho horas al día a Uber Pop, nosotros no te dejaríamos. Te lo aseguro. Si viésemos que te pasas de horas, te avisaríamos para que no lo hicieras. Como te digo, esto no es una actividad comercial, y no dejaríamos que te sacases un sueldo.

¿Y cuántas horas me dejaríais?

Nosotros no tenemos un límite de horas fijado. Por eso te hablo de la importancia de hablar con la administración: lo que queremos es que la ley fije el número de horas que se puede usar un coche sin que se considere que hay lucro. Nosotros no tenemos un límite fijo, porque si pusiésemos un límite de dos horas, por ejemplo, nos dirían: “¿y por qué dos, y no cuatro, o seis, o diez?” Lo que queremos es que sea la administración la que fije ese límite, no tiene sentido que lo pongamos nosotros. Pero vamos, aunque no tengamos un límite fijo, te aseguro que si un conductor intenta lucrarse, le limitaremos el uso de la aplicación.

Vamos a hablar de los conductores ¿Qué relación contractual tienen con Uber? ¿Son autónomos, son asalariados, son usuarios, no son nada...?

Son usuarios de la plataforma, al igual que los conductores de otras plataformas para compartir gastos. Sí que hay un pequeño contrato de prestación de servicios con nosotros, por el que nos quedamos una comisión del 20%, pero no es un contrato laboral.

Una de las críticas que os hacen los taxistas es que no tenéis el mismo seguro que ellos ¿Qué seguro tienen los coches de Uber?

El pasajero que usa Uber Pop está doblemente asegurado. Por un lado está el seguro del conductor, que es el seguro a terceros. Otros pueden tener un seguro mayor, pero el que exigimos es el mínimo, el seguro a terceros, que debe poder cubrir cualquier tipo de problema. Por otro lado, si -por lo que fuera- el seguro no quisiese entrar ante algún problema (que sería raro, pero bueno, por si acaso), Uber tiene una póliza adicional que cubre cualquier tipo de responsabilidad con el pasajero, con el conductor, con otro coche, con una farola... con lo que sea. Un pasajero de Uber nunca va a estar desprotegido, pase lo que pase.

¿Cómo ves la postura de los taxistas? ¿Están siendo demasiado proteccionistas? ¿Comprendes su cabreo? ¿Tienen razón en unas cosas, pero no en otras? ¿No tienen razón en nada?...

Yo creo que en España estamos sujetos a una regulación extremadamente restrictiva, se ha diseñado un sistema que limita mucho el número de licencias y que es malo para todos. Es malo para los conductores que quieren conducir de manera profesional, ya que, si quieren ejercer, no pueden pedirle la licencia a una administración, sino a un conductor que se la tiene que vender en el mercado secundario. Al final tiene que gastarse cientos de miles de euros en una licencia, y eso no tiene sentido.

Por otro lado, es malo para el ciudadano, porque si un taxista se gasta cientos de miles de euros en una licencia el precio siempre va a ser caro. En tercer lugar, es malo para la ciudad en sí, porque al final estamos limitando de manera artificial la posibilidad de crear nuevos empleos. Creemos que la regulación del sector del taxi está desfasada, es de hace 30 ó 40 años, se desarrolló cuando no había internet, y esto se tiene que actualizar. Creemos que hay que estudiar una forma de facilitar la apertura del sector.

Dicen que allá por donde pasa Uber no vuelve a haber taxis...

Mira, te pongo un ejemplo. Cuando Uber llegó a Nueva York la licencia de taxi costaba un millón de dólares y ahora mismo cuesta 1,25 millones. Esta visión apocalíptica es muy cortoplacista. Nosotros hemos comprobado que la llegada de servicios como Uber o cualquier otro tipo de car sharing mediante licencia VTC lo que hacen es crear aún más mercado.

Te cuento, muy grosso modo, mi opinión. A veces me parece absurdo el proteccionismo del sector del taxi, tengan culpa de ello los taxistas o no. Ahora bien, en un sector con unas barreras de entrada tan altas, no me parece lógico que nos 'carguemos' el sector de un día para otro. A mí no me cabe ninguna duda de que, antes o después, el taxi se acabará liberalizando, pero, ¿es lógico que nos 'carguemos' de golpe el sector cuando a lo mejor un taxista pagó la semana pasada una licencia de 150.000 euros?

Esa pregunta no me corresponde a mí responderla, sino a la administración. Lo que sí creo es que hay que responder, más pronto que tarde, a una demanda de los ciudadanos. Nuestro modelo no existe por el hecho de que haya un cambio de regulación o no, sino porque la gente quiere usarnos, tan sencillo como eso.

Yo creo que no hay que cargarse un sector: quizá lo conveniente sea hacer algunos cambios para que puedan convivir el modelo tradicional y el nuevo. Si ese cambio va a ocurrir de la noche a la mañana, o en seis meses, o en seis años... es labor de la administración asegurar que ninguno de los agentes sociales afectados salga perjudicado. Creo que hay que hacer un cambio, sí, pero estoy de acuerdo en que hay que buscar que se perjudique lo menos posible a toda la gente que está involucrada en esto.

De lo que estoy convencido es de que este modelo ha llegado para quedarse, el sector va a cambiar. No sé si será gracias a Uber o gracias a otra aplicación, pero va a haber un cambio sí o sí.

Si mañana salgo a la calle y le pregunto a mil personas qué piensan de los taxistas muchos dirán que son unos timadores y seguramente sea una opinión bastante injusta ¿Crees que parte del éxito de Uber se debe a que los taxistas se han convertido en el 'saco de boxeo' perfecto para muchos ciudadanos?

En cualquier profesión hay trabajadores como la copa de un pino y trabajadores malos. Mira, yo te aseguro que, incluso a día de hoy, uso mucho el taxi, y he tenido experiencias buenas y malas. Lo que sí echo de menos es poder dar feedback sobre mi experiencia. Si yo subo a un taxi y tengo una mala experiencia, tengo posibilidades legales de quejarme, pero no es sencillo, y para una experiencia buena tampoco. No sé si los taxistas lo hacen bien o no, lo que sé es que es importante que haya un incentivo para que el taxista trabaje bien. Y la posibilidad de dar feedback es un paso.

Pero en aplicaciones como myTaxi, Hailo o Cabify (con las que sí están contentos los taxistas) ya se puede valorar al taxista...

Sí, y me alegro de que así sea. Al final, la capa tecnológica está permitiendo que ese tipo de cosas mejoren. Y eso siempre es bueno para todos.

Corrígeme si me equivoco: me da la sensación de que la batalla de Uber ahora mismo en España se basa en conseguir el mayor número de usuarios posible. Porque si tenéis muchos usuarios, será difícil ilegalizaros. Al final, un Gobierno no puede aprobar una ley que al día siguiente convierta en delincuentes a cientos de miles de personas...

Bueno, no es del todo así. Nuestro objetivo no es tanto crecer rápidamente en usuarios, sino ofrecer una experiencia cada vez mejor. Que la experiencia sea lo suficientemente buena como para que nuestro usuario repita siempre. Si me centrase en tener cada vez más usuarios, al final las experiencias no serían todo lo buenas que nos gustaría.

Pero vaya, en el discurso social tienes razón. Si en un país hay un servicio que lo usa mucha gente, el mensaje es claro: ese servicio debe existir de una manera clara y cristalina.

¿Os planteáis traer Uber Taxi a España? Ese servicio lo tenéis en otros países, y aquí sí gustaría a los taxistas...

Ahora mismo en España estamos centrados en ofrecer la mejor experiencia con Uber Pop. Una vez que lo consigamos, a partir de ahí, si el marco regulatorio cambia, o si se aumenta el número de licencias, o si se liberaliza el mercado... entonces nos lo plantearemos. Sería una opción muy interesante. Pero mientras la regulación sea tan estricta, es muy complicado.