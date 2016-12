La app que te dice cuáles de tus amigos no te convienen

Las aplicaciones han revolucionado la forma en la que nos conectamos con nuestro entorno, Y No solamente las de mensajería. Las de conocer gente al estilo Tinder también han dado un vuelco a la forma de ligar. Dejamos en manos de un algoritmo conocer a fulanito o menganita porque es la app la que elige gente lo más afín posible a tus gustos.

¿Y si fuera un algoritmo el que controlara nuestra agenda y la gente con la que nos juntamos? Pues Pplkpr (“people keeper”) ha nacido con la intención de cuantificar la vida social de las personas, recopilando datos fisiológicos como la frecuencia cardiaca para medir los picos de estrés o excitación al interactuar con los demás.

La aplicación, disponible solamente para iOS, necesita de un 'wearable' con Bluetooth 4.0 que monitorice la ubicación y el ritmo del corazón del usuario. Los datos se sincronizan con el teléfono y la app va aprendiendo a medida que la persona tiene más encuentros. Además, el usuario tiene que contestar a preguntas sobre sus encuentros con amigos o compañeros de trabajo.

Una vez has tenido varios encuentros con tus amigos, Pplkpr busca las tendencias más significativas que se han producido en tu cuerpo y determina qué personas impactan positiva y negativamente. Toda una forma racional y empírica de abordar la vida social con los amigos, aunque el objetivo sea mejorar los estados de ánimo y ayudar a evitar “personas tóxicas”, como afirman Kyle McDonald y Lauren McCarthy, impulsores del proyecto.

Manejando a los amigos en tu lugar

Realmente es una manera muy curiosa de obtener datos de la vida real y analizarlos fríamente. Los creadores defienden su aplicación en Mashable afirmando que es una forma de “humanizar la tecnología y usarla para tomar decisiones saludables”, Aunque también podría afirmarse lo contrario, que quizá lo que consigue deshumanizar las relaciones humanas, la sorpresa y las emociones que toda persona debe vivir para forjar su personalidad.

Cuando Pplkpr te conoce se toma la licencia de recomendarte gente que te calme para quedar con ella o enviarles un mensaje. Aunque nos surge la duda de si te aconsejaría no ver a esa persona que te gusta y hace que tu corazón se ponga a cien por hora... Porque el corazón es un “músculo que necesita acción”, como bien dice aquella canción de los veranos.

También puede resultar incómodo que la aplicación mida tu nivel de agobio con ciertos colegas de trabajo, aunque una forma elegante de mandar a ese compañero a paseo es decirte “mi aplicación no me deja que hable contigo”.

De todas formas, aunque Pplkpr no vaya a convertirse en tu perro guardián, lo cierto es que aporta una novedad muy original a las pulseras o 'smartwatches'. Que a estos últimos sí que les faltan uno o dos hervores, no a ti cuando no te sale mandar a freír espárragos a esa persona que te saca de quicio.