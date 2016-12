Apple copia la filosofía de WhatsApp en su iMessage

La firma de la manzana mordida ha preferido jugar sobre seguro. Como iMessage es la aplicación más utilizada de todo el ecosistema iOS, los responsables de Apple han optado por concederle gran parte del protagonismo durante la 'keynote' y, además, por tratar de convencer al mundo de que le han incorporado un buen número de notables mejoras.

La gestión de grupos ahora es mucho más sencilla, se pueden añadir y eliminar contactos con mayor facilidad, silenciar los grupos más charlatanes... Con tanta fanfarria, cualquiera diría que los de Cupertino han inventado la rueda o, al menos, un nuevo y revolucionario concepto de servicio de mensajería instantánea.

No obstante, hay quien se ha apresurado a salir al paso para restar méritos a estas novedades. El mismísimo CEO y fundador de WhatsApp, Jan Koum, ha querido dejar claro que, bajo su punto de vista, no hay nada nuevo en la actualización de iMessage. Eso sí, con una buena dosis de humor:

very flattering to see Apple "borrow" numerous WhatsApp features into iMessage in iOS 8 #innovation