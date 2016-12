Apps para estar informado

Es un hecho que cada vez menos gente compra el periódico: los jóvenes han perdido ese hábito, y las generaciones mayores, aunque en menor grado, van pasándose a los dispositivos electrónicos para informarse. Sí, esos que llevamos en el bolsillo. Y ahí la información, también la de los periódicos, fluye a toda velocidad a través de webs, redes sociales, lectores de RSS y demás plataformas.

¿Cómo podemos navegar entre tantísima información sin ahogarnos en el intento? La clave es elegir bien qué leer y qué seguir, algo que se puede aplicar tanto a quién seguimos en redes sociales como a qué páginas nos suscribimos, qué boletines queremos o qué webs informativas abrimos. Pero también pasa por elegir una aplicación que encaje con nuestras necesidades, precisamente porque ahora seguimos lo que pasa en cualquier momento y en cualquier lugar de la mano de nuestro dispositivo de bolsillo.

Aquí algunas aplicaciones que quizá te pueda interesar probar para mantenerte al tanto de todo lo que pasa de forma sencilla e intuitiva

Breaking News. (iOS | Android | Amazon | Windows Phone | Windows Store | Smart TV) Empezó como una cuenta de Twitter dando cuenta de todas las alertas informativas de las principales fuentes del mundo. De ahí pasaron a una web que permitía elegir qué tipo de información seguir. Finalmente, le han dado también forma de app, disponible para un amplio rango de plataformas.

News Republic. (iOS | Android | Google TV | Windows Phone | Windows Store). No es el colmo de la velocidad informando, pero tiene una interfaz manejable y es muy personalizable con informaciónen tu idioma y lugar de residencia. Según cuentan en su web, la intención es que cada uno sea su propio editor de noticias, eligiendo qué quiere leer.

Circa. (iOS | Android) La idea de esta app es ofrecer información de forma condensada, a través de tarjetas que van desglosando los temas, y enlaces relacionados a otros contenidos previos. Lo hacen con un entorno muy visual y adaptado a las pantallas móviles, incluyendo mapas, fotografías y gráficos. El problema: está muy focalizada en EEUU.

Yahoo News Digest. (iOS) Es la última novedad anunciada por Yahoo, en plena reconversión y focalización de su estrategia móvil. Es el resultado del trabajo hecho con Summly, la prometedora app que desarrolló un adolescente y que la compañía compró por una millonada. La idea de la app original, que Yahoo ha desarrollado, es informar de forma breve y concisa al estilo Cir.ca, pero de forma aún más visual y con dos grandes momentos informativos, uno por la mañana y otro al caer la tarde. De momento, sólo está disponible en EEUU.

Pulse. (iOS | Android) Esta prometedora app fue adquirida por LinkedIn hace un tiempo, que acabó integrando sus servicios dentro de su propia app. En cualquier caso, sigue funcionando también por separado, que es una especie de feed de RSS con sugerencias de a quién suscribirse y contenido relacionado que, por defecto, ya ofrece información que luego puedes personalizar.

Channel Caster (iOS | Android | Amazon) Es una app con un diseño que intenta imitar a un periódico -a su forma- que ofrece la posibilidad de crear carpetas por secciones añadiendo todo tipo de contenido, desde URLs a redes sociales, canales de vídeo o de foto y otras cosas más. Una especie de lector de RSS evolucionado.

Y por último y no menos importante están los lectores de RSS que dominan el mercado móvil: Feedly (iOS | Android | Kindle Fire | Escritorio), que surgió con fuerza cuando cerró Google Reader, Flipboard (iOS | Android | Windows Store | BlackBerry), que fue revolucionaria a su manera con el primer iPad, o Pocket (iOS | Android | Kobo | Navegador) -antes conocida como Read it later-, que sirve para guardar contenido interesante para leer luego desde cualquier dispositivo.

Ahora ya no tienes excusas para estar a la última.