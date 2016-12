Las apps imprescindibles para tu coche

Si la tecnología está (o debería estar) al servicio de todo, ¿por qué sigues usando el coche de una manera tan offline?

A día de hoy son muchas las aplicaciones móviles (más allá de las hiperconocidas Google Maps, Blablacar, Tom Tom...) que te ayudan en el día a día con tu automóvil: para aparcar, para gestionar gastos, para conducir de manera segura...

Si eres conductor, estas son algunas de las apps que consideramos imprescindibles para tu día a día.

1.- Estado del tráfico. Si has planeado un viaje largo o en fechas delicadas, hay dos aplicaciones (a cual mejor) que te serán muy útiles: la primera es DGT, la aplicación oficial de la propia Dirección General de Tráfico. Esta utilísima app te da acceso a las cámaras de control de carreteras, te informa de los puntos negros... e incluso, en caso de accidente, te da acceso directo para llamar a Emergencias.

Otra muy interesante es Waze, la famosa app israelí comprada por Google que te informa del estado del tráfico en tiempo real. Lo mejor de Waze es que la información te llega a través de las aportaciones directas de los propios usuarios, con lo que todos los datos están más actualizados. En España aún no está tan popularizada como en Estados Unidos, pero créenos cuando te decimos que si la pruebas no la desinstalarás.

2.- Para aparcar. Para aparcar hay muchas aplicaciones, pero la que te re recomendamos es Be Park, una sencilla app que te informa de los aparcamientos cercanos que tienes a tu disposición y te los localiza en una mapa. Muy útil, sobre todo si estás en una ciudad que no conoces.

3.- Para localizar el coche. Lo malo de aparcar el coche en cualquier sitio es que luego no recuerdas dónde lo tenías. Y si lo metes en un gran parking, ¿quién es el guapo que recuerda la plaza exacta? En cualquiera de los dos casos puede interesarte la app My Car Locator, que te localiza el automóvil. También puede serte muy útil Google Now, la aplicación nativa de Android que, entre otras muchas cosas, te informa de dónde has dejado el coche (siempre que marques esa localización cuando lo aparques, evidentemente).

4.- Radares. Sí, sabemos que conduces mejor que nadie y que eres un ciudadano modélico al volante, pero oye, siempre viene bien saber dónde están los radares más cercanos, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones que te lo dicen, pero te recomendamos muy especialmente Kaza Live. También Waze tiene esta opción.

5.- Para encontrar gasolineras. La mejor herramienta para encontrar gasolineras es una app de la que ya te hemos hablado, la de la empresa Quadbits. Esta aplicación no solo te localiza las gasolineras más cercanas, sino que además te ofrece diversas formas de pago y fidelización.

6.- Mantenimiento y mecánica. En el día a día de todo buen conductor no deben faltar dos aplicaciones. Por un lado, iCar black box, una herramienta que actúa como 'caja negra' de tu coche. Si la app detecta que ha habido una desaceleración llamativa, activará las cámaras y los sensores para comprobar qué ha pasado: si has tenido un golpe, si algún sistema ha fallado... Muy útil, sobre todo, en caso de accidentes.

Pero como más vale prevenir que curar, también te interesa tener Torque, una sencilla app que te ofrece un análisis detallado y en tiempo real del estado del coche: consumo del motor, niveles de gasolina...

7.- Para controlar los gastos. Si tu coche te hace gastar más dinero del que debería, quizá tendrías que sar Mi Coche, la única de todas estas apps que no hace falta que tengas en el propio automóvil. Lo que Mi Coche hace es ayudarte a llevar un control de los gastos que inviertes en tu vehículo: gasolina, reparaciones, mantenimiento... De este modo, podrás evaluar al detalle todo el dinero que inviertes en él.

8.- Para una conducción segura. Si eres el típico que no para de recibir notificaciones en el móvil mientras conduce te interesa probar Hatomico. Esta app tiene desarrollada compatibilidad con otras aplicaciones como Whatsapp, Line, Telegram... Y te leerá, de viva voz, cada mensaje que recibas.