Las apps mejor diseñadas para iOS

El salto a iOS 7 no ha sido todo lo impresionante que muchos esperaban, ni ha sido tan bien recibido como en Apple querrían, pero ahí está para quedarse y habrá que convivir con él. Es cierto que en el iPhone 4 y el 4S va bastante regular, que muchas aplicaciones tienen iconos que parecen dibujados por un niño y que tanto movimiento puede llegar a marear. Pero las nuevas aplicaciones, cuando se está dentro de ellas, son maravillosas.

Android estará cada vez más bonito, pero en esto Apple quizá siga estando por delante.

Messenger. Una de mis nuevas favoritas es el nuevo chat de Facebook, que esta misma semana se ha actualizado también en Android, pero que en iOS está a punto de llegar. Es gracioso porque todo su estilo, aún en Android, imita al de iOS7.

Se ve que la compañía de la red social por antonomasia quiere robarle el trono a WhatsApp, y con el diseño de la nueva app de Messenger bien podría: no sólo es bonito sino que indica si la otra persona está hablando desde móvil o desde el ordenador, permite emplearlo para leer y enviar SMS y ha mejorado bastante su velocidad. Y no puedo resistirme a los nuevos soniditos que incluye. Di adiós al "pop" de Facebook.

Camera+. Una app que nunca utilizaba antes y que ahora poseo gracias, en parte, al genial diseño que han conseguido tras su última actualización. Antes usaba la cámara por defecto, pero me recomendaron usar esta y cuando vi que era de pago, deseché la idea. Luego vi lo bien diseñada que estaba y lo bien que se adaptaba al nuevo SO y tuve que comprarla.

Si eres de hacer fotos y tu iPhone es el 5S, que tiene una cámara alucinante, no te lo pienses dos veces.

Argus. Esta es una aplicación que me alucina, no solo por lo completa que es sino porque está diseñada con hexágonos. Argus es un completísimo medidor de calorías y de distancias recorridas que puede sustituir fácilmente a equipamiento pensados específicamente para hacer deporte.

Es colorista, fácil de usar y gratis. Nada más que añadir.

Pocket. Las aplicaciones para guardar webs y para leer más tarde están muy de moda, aunque yo no termino de verles mucho sentido. Sin embargo, tengo Pocket instalada porque me parece la mejor, la más sencilla y clara y, claro, la mejor diseñada. Además, permite descargar los contenidos para leerlos sin conexión, incluso si tienen vídeos. También es gratis.

IFTTT. En su día ya os hablé de IFTTT, pero por entonces no se había lanzado iOS 7. Con su recién estrenada app para móvil resulta uno de los servicios mejor adaptados a la pantalla pequeña y uno de los más sencillos de usar, pese a lo complejo que es todo el sistema detrás. Además de eso, no puedo sino sorprenderme al ver su versión para iOS 7, con actualización completa incluida que ha facilitado aún más todo el proceso. Menudo curro tiene detrás.

SkyGuide. Ahora, una aplicación rara. ¿Has visto Gravity? Deberías, pero si no lo has hecho bájate Sky Guide y admira un poquito la infinidad del espacio. No solo es una aplicación muy completa para leer sobre fenómenos atronómicos y por si te apetece empezar a ser un astrónomo aficionado: es de las pocas apps que por ahora usan los efectos de profundidad de iOS 7, así que entre eso y cómo se superponen texto, imagen y el movimiento de las estrellas, puedes pasar horas embobado con ella.

Como podéis ver, iOS 7 está un poquito por delante en lo que se refiere a Android en cuanto a diseño. Mientras que las apps del sistema del androide son muy funcionales aunque algo convencionales, las de iOS 7 se rompen más la cabeza para conseguir conceptos interesantes y bonitos de mirar.

Tengo ganas de ver qué introduce Android 4.4 para hacer frente a esto.