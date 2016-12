Apps para que no vuelvas a perder nada

En el mundo de las aplicaciones hay unas cuantas que nos ahorran tiempo cuando buscamos los objetos que hemos perdido. Como ejemplos podemos señalar a Tile, la app que nos ayuda a localizar hasta ocho cosas en un radio de 30 metros.

Tile graba automáticamente el último lugar en el que has dejado las llaves, el bolso o la cartera. Y no te preocupes si los objetos no están cerca de ti: otro usuario que tenga abierta Tile puede localizarlos.

La aplicación es posible gracias al bluetooth de baja energía, que hace que funcione durante todo un año. Además, resulta más barata que la que se suele emplear en fábricas o almacenes para mantener vigilada la mercancía.

Pero Tile no es la única: HipKey es la aplicación que tenemos para los dispositivos iOS, mientras que TrackR, disponible también para Android, consigue localizar hasta nuestro gato. Eso sí, cuidado con no perder la cabeza, esa es más difícil de encontrar.