Así son los nuevos mensajes de voz de WhatsApp

Hasta ahora resultaba bastante molesto tener que mantener el dedo pulsado sobre el icono del micrófono para grabar una nota de voz en WhatsApp durante unos cuantos segundos o minutos.

Ahora esto ha cambiado para siempre.

WhatsApp ha implementado en la versión 2.17.81 de su aplicación para iPhone la opción de poder mantener bloqueado ese icono mientras grabar tu nota de voz, de tal manera que puedas seguir utilizando ambas manos sin necesidad de tener una “atrapada” en el icono del micrófono.

Ahora, cuando quieras grabar un audio de larga duración, tan solo tienes que deslizar el dedo hacia arriba para dejar bloqueado el micrófono (ver vídeo). Cuando acabes tu grabación, tan solo desliza hacia abajo para dar por concluido el “speech” y enviarlo al destinatario.

Ver vídeos de YouTube

Otra de las novedades que trae esta versión para iOS, aunque aún no ha sido activada en remoto por WhatsApp, es la posibilidad de ver vídeos de YouTube en toda la aplicación de WhatsApp; es decir, no en el mismo chat en el que te lo han enviado.

Así, podrás estar viendo el vídeo que te han enviado en el “chat Z” y estar escribiendo o leyendo en el “chat Y”. Multitarea a tiempo completo.

Sin embargo, aunque esta novedad aparezca en la descripción de los cambios que introducen en esta nueva versión, no ha sido implementado y no se sabe muy bien por qué. No obstante, una vez que ha aparecido en ese listado, no tardarán en terminar de activarlo también de forma remota.