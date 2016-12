Cambiar de teclado en Android: tan sencillo como instalarte una app

No todas las manos que manejan un smartphone son iguales y no todo el mundo utiliza su teléfono para escribir textos muy largos. Tampoco es igual el tamaño de la pantalla de la multitud de teléfonos que funcionan con Android. Ni siquiera todos corren con la misma versión o tienen la misma potencia.

Pero la necesidad puede ser virtud: la diversidad y la fragmentación de Android es el caldo de cultivo idóneo para que surjan distintas aplicaciones de teclado para cubrir las necesidades de todos.

1.- Swiftkey (3,99 €)

Su punto fuerte es la predicción del texto y, aunque algunos pueden considerar esto como un inconveniente por los errores que pueden darse, la predicción de varias palabras a la vez es una característica muy interesante. Es un teclado que responde con gran agilidad para los que quieren escribir rápido y, sobre todo, para los que les importa más lo que se dice que la manera de decirlo.

2.- Swype (2,91€)

Cuando dominas este teclado no puedes dejar de usarlo. Y no, no tardas tanto en controlarlo como puede parecer al principio. La manera de escribir deslizando el dedo para dibujar las palabras que queremos introducir es un auténtico lujo: cada vez escribes más rápido. No es de extrañar que este tipo de escritura se haya incorporado a otros teclados. Por cierto, tanto Swype como Swiftkey suelen bajar de precio en las fechas de ofertas especiales de Google Play, así que permanece atento por si estás interesado en ellos.

3.- Fleksy (2,79 €)

Dentro de su simplificación destaca la posibilidad de escribir dando palos de ciego. Sí, aunque no aciertes buena parte de las letras de la palabra que escribes su predicción zonal provoca que aciertes. ¿No te lo crees? Tienes treinta días de prueba gratuita para comprobar su gran capacidad de interpretación de tus gestos. Luego, si te gusta, a pasar por caja.

4.- Go Keyboard (Gratis)

Es la alternativa gratuita más descargada pero no por ello la de peor calidad, por su soporte idiomático, la combinación de lenguajes para la predicción, la posibilidad de personalizarlo a tu gusto con gran variedad de plug-ins y su escritura deslizando los dedos en pantalla. Por contra, emoticonos, colores, distintas fuentes y otros extras son cualidades quizá un poco barroquizantes y recargadas para los amantes de la sencillez.

5.- Kii Keyboard (Gratis)

Esta opción nacida de la comunidad de desarrolladores XDA es un batiburrillo de todos los teclados bastante buena para ser una opción 'free'. Reúne las principales características de sus competidores: personalización, escritura 'slide', predicción de la próxima palabra y división del teclado por zonas.

6.- TouchPal X Keyboard (Gratis)

Presume de velocidad en su descripción (120 palabras por minuto para un usuario normal), gracias al ahorro de caracteres que provoca a la hora de escribir. Puedes escribir pulsando letra a letra o, más rápidamente, deslizando los dedos. Una vez terminada la palabra, puedes elegir entre varias opciones de predicción con arrastrar el dedo desde la última letra. En este vídeo puedes ver una demostración.

Si estas opciones (tres de pago y tres gratuitas) no te convencen, siempre puedes probar el teclado diseñado por Google, presente en la gama Nexus y otros teléfonos. Tiene emojis (solamente para los pocos teléfonos que, de momento, tienen Android 4.4 KitKat), escritura deslizante y escritura gestual con espacio.