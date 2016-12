Choque generacional: ¿se ha quedado Instagram anticuado frente a Snapchat?

Aunque por alguna razón –por muchas, en realidad– Snapchat no termina de cuajar en España, la importancia de esta nueva red social de contenido efímero es impepinable. Medios de comunicación, marcas, políticos y toda clase de entidad que quiera estar ahora mismo en la cresta de la ola de internet tiene, como mínimo, a una persona haciendo contenido directamente para Snapchat como algo paralelo a su web, canal de YouTube o lo que sea.

Es una novedad en el mundo de la tecnología que no está pasando inadvertida para otros gigantes del negocio de mostrar sin vergüenza alguna tu vida privada. Pero en ese corral no hay nada más potente que Instagram, que tiene algunas grandes bazas. A saber, que Facebook la ha comprado, que sigue creciendo a buen ritmo, que tiene 'celebrities' y que la publicidad va a empezar a entrar a cholón.

Lo que pasa es que la red está contrarrestando, directa o indirectamente, a Snapchat.

Analicemos hacia dónde se dirige Instagram, por ejemplo.

La novedad más reciente es que hay vídeo por doquier en la red social, primero de 15 segundos y -dentro de poco- de hasta un minuto de duración. Eso va bastante en la dirección contraria de Snapchat, que apuesta por todo lo contrario: cosas cortas, directas, fáciles de digerir y que se olvidan rápido porque hay más cosas que consumir a continuación.

En un principio, esto es lo que caracterizaba también a Instagram: veías una foto en un 'stream' larguísimo de personas a las que seguías y, si algo te llamaba la atención, pulsabas dos veces sobre la foto para darle un corazoncito y seguías rápidamente viendo el resto de cosas. Instagram ahora funciona muy distinto, según la propia red social: el tiempo de visionado de cada publicación ha aumentado un 40% en los últimos meses, en parte gracias a que hay más vídeos que nunca.

Esto se puede ver como una forma de crear una brecha entre ambos servicios en el único apartado donde más o menos se estaban llegando a parecer: vídeos cortos vs vídeos largos. Instagram, sin embargo, está muy detrás en lo que a vídeo se refiere: Snapchat es más potente, tiene más herramientas de edición y deja usarlos de múltiplces maneras. Mientras Instagram sólo deja cortarlos y pegarlos.

Facebook puede solucionar esto rápidamente metiendo herramientas de edición, y seguramente es algo que se hará muy pronto. Pero, mientras intentan ponerse a la altura de Snapchat, el servicio sigue integrando medios de comunicación y encontrando nuevos usos, pisando el territorio incluso de otros como Periscope.

Del mismo modo, el buscador de Instagram sigue por detrás de Snapchat en lo que a eventos en directo se refiere. Snapchat integra todos los días cosas que ocurren a lo largo y ancho del mundo, sean contenidos promocionados o simplemente eventos sociales importantes que se registran por localización. Mientras, Instagram tiene problemas para mantener organizado su contenido sobre 'grammys' y eventos de celebridades similares en su buscador, que es la gran opción ignorada de su app.

¿Podemos entonces decir tranquilamente que Instagram tiene un problema con Snapchat? ¿Que pese a ser plataformas diferentes, la más nueva se está comiendo a la que lleva años estableciendo su base de usuarios? ¿O simplemente estamos viendo un coche de generaciones y de intereses de las mismas en forma de aplicaciones para móviles?

Lo que parece claro es que Instagram se está intentando asentar en sus ideas mientras que Snapchat no deja de mutar y de avanzar, pasando de ser algo para jóvenes a cubrir importantes espacios en medios de comunicación como The New York Times.

A ver cómo sigue avanzando esta nueva pugna, que es bastante interesante.