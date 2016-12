Cinco apps para 'sobrevivir' a la Operación Salida

Conocer el estado del tráfico, calcular la ruta más corta hasta un destino deseado, consultar opiniones de otros conductores... hay multitud de aplicaciones en el mercado que permiten hacer todo ello y mucho más. Como en estos días muchos son los que utilizan el coche para celebrar la Navidad con sus más allegados, quizá les sea de utilidad leer algunas cosas sobre aplicaciones que echan una mano mientras se está al volante.



En primer lugar, Waze lidera el ranking de este tipo de apps. Su funcionamiento se basa en una gran comunidad de usuarios que comparten información en tiempo real sobre el estado de las carreteras. Gracias a los datos que recopila, Waze es capaz de indicar cuál es el mejor camino para realizar un determinado recorrido. Esta especie de GPS pertenece a Google desde el junio de 2013. Previamente, mucho se especuló con la posibilidad de que Facebook se hiciera con la compañía.



En segundo lugar, Google Maps proporciona desde cualquier soporte capacidad de navegación en GPS e indicaciones sobre la cantidad de tráfico. Para ello, se basa en diferentes colores: verde significa circulación fluida, amarillo, lenta y rojo, muy lenta. Desde mediados de noviembre, este servicio del buscador incluye notificaciones de Waze en España, ya que ha incorporado su tecnología. No obstante, ambas marcas se mantienen por el momento independientes.



La Dirección General de Tráfico también tiene, desde este verano, su propia app. Proporciona avisos en función de las incidencias que puedan ocurrir en circulación e indica cuál es el lugar de localización de radares fijos. Se actualiza transcurridos varios minutos y, además, incluye una opción para notificar emergencias al 112.



La apuesta en este ámbito de Nokia tiene el nombre de Here Drive, una aplicación de la compañía finlandesa disponible para dispositivos con el sistema operativo Windows Phone. Entre sus numerosas opciones, permite descargar los mapas de navegación y posteriormente consultarlos sin necesidad de conexión. Prestación útil cuando se pasa por lugares en los que es difícil disponer de internet. También cuenta, entre otras cosas, con información en directo sobre el tráfico, navegación guiada, memorización de rutas y aviso de límite de velocidad.



En último lugar, pero no por ello menos importante, se encuentra Ulysse Speedometer, intuitiva y fácil de utilizar, sirve para indicar la velocidad del vehículo. Permite determinar límites, de forma que avisa cuando se sobrepasan. Como curiosidad, incorpora un botón para realizar llamadas sin necesidad de acceder a la opción de 'teléfono' genérica.