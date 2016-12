Cinco apps para empezar con la operación bikini

¿Intentando quitarte la lorza? Aquí estoy yo para dar unos pocos consejos y recomendaros cinco apps con las que adquirir unos hábitos saludables de cocina, medir lo que comes y no perder el norte mientras te pones serio con la operación bikini.

Diet Point

Se trata de una de las principales y más conocidas apps para perder peso y seguir un regimen a rajatabla. Diet Point toma tu peso, tus medidas y tu edad para trazar un plan personalizado (o varios, ahí puedes entrar tú también) con el que bajar peso teniendo en cuenta una cantidad de factores que casi abruma, como el colesterol, el grupo sanguíneo y demás. Para frikis del cuidarse, vaya. Disponible para iOS y en Android.

My Fitness Pal

Otra aplicación popularísima, quizá más centrada en el ejercicio que en la dieta, pero casi mejor, porque así se pueden medir ambas doctrinas en una misma aplicación. Además de ser bien bonita y clara, My Fitness Pal tiene una especie de Facebook propio en el que poder ir viendo tus resultados semana a semana, algo que ayuda bastante a seguir adelante y a ver que lo más duro está pasando. Disponible para iOSy Android.

Nutrino

Esta app exclusiva para iOS es un completo nutricionista hecho aplicación de móvil. Aunque nunca se adaptará tan bien a tus necesidades como una persona, si eres sincero y sabes lo que necesitas, Nutrino te facilitará la vida muchísimo con sus recetas bajas en calorías y su integración con aplicaciones de fitness como Runkeeper. Además, es una aplicación desarrollada por españoles, así que pequemos un poco de chovinistas con esto.

Lose it

Estamos ante una app completa y sencilla, quizá la más clarita y sencilla de usar de esta lista. Lose it se centra principalmente en sus funciones de calculadora de comidas y en servirte como diario para ir anotando los diferentes almuerzos que has tenido y cuántas calorías suponen cada uno, para así saber en todo momento si te has pasado y tienes que tomar una cena más ligera, por ejemplo. Se puede descargar tanto en iOS como en Android

Noom

Noom casi parece una enciclopedia de los buenos hábitos de comida y de vida más que una app sobre hacer dieta, pero también te ayuda en estos menesteres. Se trata de una amplia guía de cómo comprar, comer y organizarse para hacer más sencillo el proceso de la dieta y de perder peso. Viene bastante bien para no desesperarse y entender por qué quieres comerte un mamut, con crías y todo, a las 7 de la tarde. Disponible para Android, y es recomendable usarlo en tablets.

Ninguna de estas apps te ayudará a adelgazar, sin embargo, si no te propones hacer algo de ejercicio y acelerar un poco tu metabolismo, porque no solo quemas calorías cuando corres sino también horas después cuando tu cuerpo sigue activo y consumiendo más energía de la normal. Así que además de comer mejor con estas apps, que es el principio de todo, ponte también con estas para hacer deporte. Combinando ambas podrás hacer posados veraniegos sin espantar al miedo, ¡ánimo!