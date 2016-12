Cinco apps hechas para Android Wear

A veces llegar primero no es llegar mejor. Vale que tienes cierta ventaja, que haces ruido, que tienes más tiempo para intentar hacerte fuerte... pero si tu competidor llega detrás tuyo y ha aprendido de tus errores puede peligrar tu hegemonía. Que se lo digan si no a Meerkat con Periscope, o a los smartwatches de Google con el AppleWatch.

Vale que Apple casi siempre la lía: un sector tecnológico innovador no explota hasta que ellos intervienen. Su sola presencia sirve para dinamizar un tipo de producto y hacerlo mainstream: tiene esa habilidad para hacer dispositivos de gran diseño y rendimiento, aunque limitados en personalización y caros como ninguno.

Y, lo que es más importante, la fórmula funciona.

Lo último de la factoría Apple no es una excepción: hace más de un año que hay smartwatches con Android Wear, el sistema operativo que Google desarrolló para este tipo de dispositivos, pero el smartwatch de Apple ya les saca ventaja en muchas cosas sin haber llegado siquiera al mercado general (sólo lo ha hecho en algunos países).

El mayor error de Google ha sido, posiblemente, la mala adecuación de su entorno a los 'wereables'. Apostaron fuerte creando Wear, un sistema operativo propio, pero las apps se limitan a vivir hipotecadas al móvil. Vale que puedes usar algunas con comandos de voz -como WhatsApp o Google Now-, pero al final el móvil no es más que una central de notificaciones no siempre bien resueltas.

Y en estas que llega Apple: aún no había salido el mercado y las 'majors' de varios sectores andaban presumiendo de sus nuevas apps, desarrolladas específicamente para el reloj de marras. Nada de adaptaciones o funcionalidades combinadas como pasa en Wear: apps con funcionalidades específicas y -claro- un diseño cuidadísimo, marca de la casa.

En Wear hay apps hechas 'ex profeso', pero son pocas. Si los grandes desarrolladores prestan atención igual el sistema operativo de Google puede reverdecerse y volver a ganar terreno, así que atentos a los ejemplos

Wear camera remote. El objetivo de la app es el poder usar la cámara de tu móvil de forma remota. Los bienpensantes dirán "para tomarse autorretratos", y los malpensantes verán una cámara espía que se puede activar en remoto. Ambos son bienvenidos.

Wear audio recorder. Para seguir con el rollo espía, un mando a distancia para activar la grabadora del móvil ¿Para qué iba a ser útil si no es para dejar el teléfono en algún sitio y ponerlo a grabar a distancia?

Wear mini launcher. Una de las cosas en las que Apple ha superado a Wear es en el menú de inicio de aplicaciones: el AppleWatch tiene un montón de iconos clicables, mientras que los smartwatches de Google tienen un menú superior con algunos interruptores y, al final, un menú de configuración: apagar, reiniciar o hacer algo así requiere traza y varios gestos.

Eso es justo lo que esto solventa: un menú desplegable con los iconos que elijas sólo deslizando un dedo sobre la pantalla del reloj.

Mini Maps for Wear. Aunque está en versión Alpha (ni siquiera en beta), ya apunta a ser lo que Google Maps debería ser en Wear: un mapa exactamente igual que el del móvil, que marque las rutas y oriente de forma clara. En realidad es apenas un resumen de la ruta paso a paso, muchas veces confusa en lo visual. por eso esta app tiene tantas posibilidades.

Calculadora para Android Wear. Menos sofisticada que sus predecesoras, pero no por ello menos útil: si eres un nostálgico de aquellos relojes Casio con calculadora integrada, aquí tienes una para tu smartwatch que funciona de forma independiente del móvil.