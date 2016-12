Cinco apps para leer 'posts' más tarde

Pongamos que estás navegando por Reddit o Tumblr o por donde sea en tu búsqueda diaria de gatitos y otras mascotas adorables pero que, de pronto, te encuentras con un titular sugerente que te dirige a un post con unas cuantas ideas muy bien organizadas ¿Qué haces: paras de ver gifs de mininos o abandonas a su suerte el post que lo mismo aporta algo a tu vida? Ninguna de las dos cosas, amigo: utilizas una extensión o una app para ‘leer más tarde’.

Las 'Read Later apps', que es como más se las suele llamar también en nuestro idioma, son un instrumento de nuestros ajetreados tiempos en los que internet ofrece demasiada información, a veces demasiado buena, y que no hay manera de recopilar y organizar dignamente para no perdérsela. Son un pequeño salvavidas en este mundo de timelines que no dejan de fluir y que nos arrastran sin que podamos hacer nada, así que os vamos a recomendar cinco de ellas.

Pocket

Pocket es, posiblemente, la más potente de todas estas aplicaciones y la que más se ha integrado en páginas webs de todo el mundo. Con deciros que Twitter o Reddit incluyen un botón en sus interfaces si te instalas la extensión, por ejemplo, en Chrome, para poder leer las cosas más tarde...

También hay apps para iOS y Android, por si quieres guardarte las cosas y leerlas en el trono o cuando estés tirado en el salón sin prestar atención a la tele. Y si no es así, siempre puedes entrar en tu cuenta a través de su web y ver todos los post guardados como un mosaico a lo Pinterest.

Instapaper

La más veterana de las aplicaciones de esta lista y una de las que más renombre han generado, creando casi por su cuenta esta práctica del “read it later”. Instapaper está más bien centrada en móviles y tablets, aunque el reciente rediseño de su web ha hecho muy sencillo leer todo lo acumulado en ella. En mi opinión, tiene ciertos problemas de organización que la colocan algo por debajo de Pocket, pero es la favorita de muchos, así que...

Readability

Otra aplicación bien popular, quizá porque hasta hace poco solo estaba disponible para iOS, y ya sabemos cómo son algunos usuarios de Apple con aquello de diferenciarse. Readability es quizás la app que tiene la mejor interfaz táctil de todas las aquí citadas, y eso la hace una clara competidora en este juego. Además, es gratuita.

Evernote Clearly

La gran aplicación de productividad y de recortes de post para generar ideas no podía estar falta de una app de este tipo, claro, y parte de la popularidad de Evernote Clearly viene dada de la amplia base de usuarios de su app original. Eso no significa que no funcione de miedo y que tenga un diseño sencillo, intuitivo y enfocado en leer con sencillez todo lo que hayas guardado o incluso transformando webs en el momento gracias a la extensión para Chrome.

Readkit

Ojo con esta, que es una app para Mac bien útil que puede usar cuentas de Instapaper, Pocket o Readability por igual, entre otros muchos servicios, incluidos Feedly para funcionar como RSS. Es el programa perfecto para los indecisos que usan varias aplicaciones, que puede haberlos. Es una fantástica forma de agregar todo el contenido que vas acumulando entre diferentes cuentas en un mismo sitio. Por desgracia, es algo cara.