Cinco apps que te serán muy útiles si eres estudiante

Sí, lo sabemos: eres estudiante y no das abasto. Eres poco menos que un superhéroe, y todo tipo de ayuda será bienvenida para que salgas adelante.

Por eso quizá te interese saber que a día de hoy existen varias plataformas que pueden serte muy útiles a la hora de gestionar todas tus rutinas diarias. Seguro que no conoces la mayoría, así que presta atención, porque te van a interesar.

1.- Becash: buscador de becas. Ojo, ninguna tontería esto, ¿eh? Si estás estudiando un máster pero no sabes de qué manera puedes financiarlo, puedes recurrir a Becash, un portal que te ayuda a establecer un buscador de becas aptas para los estudios que estás cursando. Esta web también te puede ser muy útil si alguna vez te has planteado estudiar un máster pero el solo hecho de pensar en lo que te va a costar ya te produce pavor.

2.- Examtime: gestión de exámenes. Que levante la mano el que siempre se preparaba todos los temarios y exámenes de manera diaria y con el tiempo suficiente... Nadie en la sala, ¿verdad? Tanto si eres un estudiante aplicado como un absoluto desastre, Examtime te puede venir muy bien. Esta app te ayuda a organizarlo todo de cara al examen en cuestión: las horas de estudio, el temario que te queda, los apuntes que tienes que pedir... Pero no se queda ahí, ya que también te permite organizar todo tipo de calendarios y casi todas aquellas rutinas que forman parte de tu día a día estudiantil, estés o no en época de exámenes.

3.- My Study Life: grupos de estudio. My Study Life tiene un atractivo valor añadido: está especializado en la gestión de grupos de estudio. Si estás haciendo un trabajo colaborativo o acostumbras a estudiar con más gente, esta aplicación os permitirá a todos comunicarnos de manera constante y tener todo a punto. Además, también incluye las funciones básicas de Examtime: gestión de calendarios, horarios...

4.- Student Jobs: trabajos para estudiantes. Ojo, que esta también te puede venir de perlas. Ahora que las matrículas no paran de subir y que estudiar es cada vez más caro, son muchos los jóvenes que tienen que recurrir a un trabajo complementario para pagarse los estudios. Si ese es tu caso pero no puedes permitirte (o no consigues) un trabajo fijo con un horario determinado, puedes echarle un ojo a Student Jobs, un portal especializado en ofrecer pequeños trabajos a estudiantes que puedan dedicar unas horas de su tiempo a conseguir un dinero extra.

5.- Peertransfer: pagos internacionales. Si te vas a estudiar fuera, ya sea como Erasmus o como estudiante en una universidad extranjera, seguramente no conozcas esta plataforma. Pero créenos, te interesa. Peertransfer es un portal (del que ya hemos hablado por aquí) que permite gestionar fácilmente todo tipo de pagos al extranjero, pero, de manera especializada, el de las matrículas universitarias. Si aún no te has ido fuera y no sabes cómo pagar tu matrícula, échale un ojo.