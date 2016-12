Porque WhatsApp web está creando dos facciones: los que aman con desenfreno la plataforma de escritorio, frente a aquellos que no soportan, maldicen y odian las nuevas costumbres de los que chatean desde el ordenador. Si eres del segundo bando, dime de estas cinco cosas cuál aborreces más.

1.- Odias esos mensajes que son como un capítulo del Quijote.-

Te das cuenta de que ese amigo que solo escribía con monosílabos se ha convertido en Miguel de Cervantes. La extensión de un whatsapp apenas llenaba la pantalla del móvil. Sin embargo, ahora quien chatea desde el PC no tiene medida. Dime la verdad, ¿no estás recibiendo larguísimos textos, casi como si fueran capítulos de una novela? Prepárate, porque quien tiene WhatsApp web te obligará a hacer scroll, scroll, scroll en tu smartphone. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…

2.- Odias el modo metralleta de mil mensajes por segundo.-

Si ya odiabas a quien enviaba diez mensajes seguidos -clin, clin, clin- para contarte lo mismo que en uno solo de cuatro líneas, bienvenido a WhatsApp web. Desde el móvil escribes con la velocidad que te permiten tus dos pulgares. Desde el ordenador, tus amigos tienen diez dedos de taquígrafo que imprimen a la conversación un tono supersónico. Antes de que respondas -sí o no- a la primera pregunta, tu interlocutor ya está en modo ratatatatá. WhatsApp web es como aquel estribillo de Chenoa: cuanto tú vas, yo vengo de allí.

3.- Odias recibir por fascículos fotos de viajes de novios, bodas y bautizos.-

Por WhatsApp recibías en tu móvil fotos indecorosas, el último meme, el selfie nuestro de cada día y hasta la típica fotografía de internet que tus contactos compartían en tres clics: mira, qué fuerte. Con la llegada de WhatsApp web, ármate de paciencia. Cada PC es un disco duro con todas las fotos de su dueño, desde una infancia en blanco y negro hasta su nuevo DNI electrónico. Y tú no quieres recibir por fascículos álbumes de viajes de novios, lunas de miel, bodas y bautizos de tu mejor amigo/a. Lo odias al límite del mordisco. No necesitas recordar cómo se han estropeado los cuerpos con los años.

4.- Odias que tus amigos se hayan vuelto académicos de la RAE.-

Lo sentimos, pero ‘Ola ke ases’ es el pasado. Si tienes al otro lado a alguien que chatea desde WhatsApp web, poco a poco te das cuenta de que ahora comente menos faltas de ortografía. No porque se haya vuelto un gafapasta, sino porque el maldito autocorrector del móvil, que provoca más disgustos que erratas, no existe. Esta mejora lingüística de las conversaciones no solo te enerva, sino que, además, te da una envidia fronteriza con el odio. Es como si tu colega lo hubiera fichado la RAE de community manager por su currículo de esnob.

5.- Odias WhatsApp web porque tienes un iPhone.-

Te da igual que tus amigos te escriban mensajes del tamaño del Quijote, que chateen en modo taquígrafo del Congreso, compartan megas y megas de fotos de bodas y bautizos o muten en rigurosos académicos de la Real Academia. A ti, lo que te fastidia de WhatsApp web es que los colegas Android lo tienen y tú no. La plataforma de escritorio no funciona con un iPhone como el tuyo. Y eso -di la verdad y toda la verdad- es realmente lo que te encabrona: lo demás es soportable.