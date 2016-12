Cinco juegos que te harán amar el autobús (o el metro)

Es automático: llegas a la parada del autobús o del metro, ves que no llega y sacas el teléfono. Que digan lo que quieran los tecnófobos, la realidad es que antes de la popularización de los móviles y sus juegos tampoco nos poníamos a hablar con desconocidos, sino más bien lo contrario.

En cualquier caso, estas partidas contra el aburrimiento tienen que ser sencillas y rápidas y deben conseguir entretener sin obligar al usuario a prestar demasiada atención, pues el 150 puede llegar en cualquier momento. Además, tienen que ser cortas, porque a nadie le gusta pasarse de parada. Estos cinco juegos cumplen todas las características.

'No one dies'

'No one dies' lleva lo de las partidas cortas al extremo: superar los 10 segundos está al alcance de muy pocos, llegar a los 20 está reservado a los pilotos de caza y superar la barrera de los 30 es imposible si no te ha picado antes una araña radioactiva.

En realidad, se trata del típico juego de carrera infinita en el que hay que superar obstáculos con saltos, solo que en este caso no hay que controlar a un único personaje, sino a varios al mismo tiempo.

'Bruce Lee'

El maestro de las hostias como panes (con perdón) llega en un juego en el que hay que repartir hostias como panes (el reparto se hace en iOS y en Android, indistintamente). Todos los niveles tienen varios retos y al superarlos se consigue dinero con el que mejorar las habilidades y comprar potenciadores o equipo.

Se nota que fue pensado con pantallas táctiles en mente, ya que el control se reduce a deslizar el dedo en una dirección determinada.

'Giant boulder of death'

Otro juego de carrera infinita, pero con un giro muy satisfactorio: en este caso también hay que chocarse con los obstáculos.

La protagonista es una roca que cae por una montaña y que se controla inclinando el teléfono (iOS o Android) para llevarnos por delante a los pobres ciudadanos, yetis o edificios. Cuando hayamos aplastado suficientes seremos invulnerables y también podremos acabar con los obstáculos que normalmente harían que la partida terminase. Eso sí, cuidado con la risa maligna, que vas a asustar al resto de personas que esperan el autobús.

'Colossatron'

En la misma línea de destrucción entra 'Colossatron' (0,99 euros en iOS, gratuito en Android), un juego de Halfbrick (creadores del inolvidable 'Fruit ninja') en el que nos ponemos en las tuercas de un monstruo mecánico que debe destrozar una ciudad. A pesar de ello, tiene más de puzzle frenético que de juego de acción.

La premisa es simple: añadir piezas a un coloso metálico que se mueve a su aire para que deje la ciudad como la zapatería de Arda Turan. Cada una de estas piezas es de un color y cumple una función, y al combinarlas se crean otras más grandes (si son del mismo color) o más poderosas (si son de distintos colores). Todo ello, aderezado con más explosiones que en la despedida de soltero de Michael Bay.

'Infectonator'

Para terminar con esta vena sociópata nada mejor que 'Infectonator' (0,99 euros en iOS, gratuita en Android). Matar zombis está bien, pero convertir a los pobres humanos en infectados está mucho mejor. Hay que elegir entre las diferentes formas de propagación y utilizar el dinero (virtual, aunque es posible obtenerlo con dinero del de verdad con el que se compran los cruasanes y las suscripciones a Spotify) para mejorar el virus y hacerlo más letal. Glorioso.

Además, por supuesto, hay que recordar los clásicos, que ya han aparecido en otras de nuestras listas. Títulos como 'Flappy bird' (el rey) o 'Swing copters' (también de Dong Nguyen), 'Threes' (elegido juego del año, junto al también recomendable 'Monument valley¡, por Apple) o su primo hermano '2048'.