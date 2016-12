Cinco ventajas (y cinco desventajas) del nuevo Whatsapp Web

Bueno, pues ya está aquí: Whatsapp Web ya es una realidad. Después de mucho tiempo de clamor creciente por parte de los usuarios y de un último mes lleno de rumores, la app de mensajería instantánea se ha lanzado a implantar su versión web.

Tras tanto tiempo de espera, como es lógico, el lanzamiento ha tenido casi tantos elogios como críticas. En Tecnoxplora hemos probado Whatsapp Web y hemos encontrado ventajas y desventajas. Son las siguientes:

Ventajas

1.- Puedes gestionar Whatsapp desde el ordenador. La ventaja más evidente. Si había peticiones de que llegase Whatsapp Web procedían, sobre todo, de todos aquellos usuarios que en momentos determinados del día (sobre todo en horario laboral) están sentados frente al ordenador. Para ellos, alternar el ordenador y el móvil si llegaba algo a Whatsapp era muy poco práctico.

2.- Las conversaciones se sincronizan. Al contrario de lo que pasa -por ejemplo- con el programa Mensajes de Mac, el nuevo Whatsapp Web sincroniza todas las conversaciones existentes tanto en el ordenador como en el móvil. Así no te perderás absolutamente nada.

3.- Puedes prescindir de otras aplicaciones. Una ventaja directamente derivada de las dos primeras ventajas. Si diariamente tienes varias vías de comunicación dependiendo de si estás en el ordenador o en el móvil o dependiendo del entorno (laboral, amigos...) es probable que uses varias plataformas: Whatsapp para hablar con amigos y/o compañeros por el móvil, Facebook Messenger para hablar con amigos en el ordenador, Google Talk para hablar con compañeros en el ordenador... Sin embargo, Whatsapp no solo te une los dos soportes (móvil y ordenador), sino que, al sincronizarlo todo, no tienes las conversaciones desperdigadas. Ojo, que este hecho puede quitarle algo de mercado a los Facebook Messenger, Google Talk, Pidgin y demás.

4.- Puedes descargar las fotos. Tampoco parece la mayor ventaja de la historia de las ventajas, pero lo cierto es que el hecho de tener Whatsapp Web te permite coger las imágenes que te llegan por Whatsapp y descargártelas en el disco duro de tu ordenador.

5.- El logueo es rápido. Evidentemente, identificarse vía web no es tan sencillo como teclear la url y meter tu número de teléfono. Sin embargo, loguearse es más sencillo que, por ejemplo, recordar una contraseña. Para acceder a Whatsapp Web, tienes que irte a la app de tu smartphone y, en el Menú, seleccionar 'Whatsapp Web'. Si tienes la web abierta, la app del móvil activará la cámara y te pedirá que enfoques al código QR que aparece en el ordenador. Una vez escaneado, cargará todas tus conversaciones. No es la cosa más rápida de la historia, pero tampoco puede decirse que sea algo complicado.

Desventajas

1.- No disponible para iPhone. De manera raramente explicable, Whatsapp Web no está disponible para los usuarios de iPhone, que no son pocos, precisamente. Imaginamos que acabará llegando, pero por ahora solo pueden usarlo los usuarios de Android. Además, el único navegador que lo soporta es Chrome ¿No parecen dos desventajas bastante criticables?

2.- Hay que tener el móvil encendido. Como decíamos antes, las conversaciones se sincronizan, sí, pero eso tiene un precio: tendrás que tener el móvil siempre encendido, ya que, como recordarás, Whatsapp Web solo se puede activar desde el propio teléfono. Si estás sin batería en el móvil y no tienes cargador (una buena posibilidad para recurrir al ordenador), te quedarás con las ganas.

3.- No puedes enviar vídeos. Otro de los puntos en contra, según el tipo de usuario que seas. Si sueles mandar vídeos por Whatsapp, con Whatsapp Web no podrás hacerlo. Sí podrás mandar fotos, aunque no sabrás cuándo llegan ni cuándo las ha visto la otra persona. Otro punto que parece fácilmente subsanable y, por tanto, criticable.

4.- Notificaciones en dos sitios. Otra cosa mala: como tengas el móvil con sonido (porque quieras que te lleguen otros avisos), cada vez que recibas un mensaje en Whatsapp los oirás en dos sitios: el ordenador y tu móvil.

5.- ¡¡Los grupos escribirán más!! Vale, esta no es una desventaja muy científica que digamos, pero seguro que es la que menos te va a gustar: lo malo de tener Whatsapp en el ordenador... sí, es que vas a teclear más rápido. Y si ya te agobia ese grupo de tus amigos en el que llega un mensaje cada poco, ¿te imaginas de qué manera aumentará el número de mensajes si todos los miembros del grupo están frente a un ordenador y armados con un teclado?