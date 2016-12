Así se borran los mensajes de Snapchat de forma definitiva

Una de las cosas que perduran más fácilmente son las palabras escritas, los mensajes de texto que nos enviamos con nuestros amigos cuando utilizamos Snapchat como si fuera una aplicación de mensajería instantánea.

Normalmente, cuando recibimos un mensaje y lo leemos, este se elimina en cuanto salimos de la conversación. Sin embargo, manteniéndolos pulsados, podemos almacenar tanto los nuestros como los de otros y conservarlos tanto tiempo como queramos. Esto no pasa con las fotografías ajenas, que no podemos guardarnos a no ser que hagamos un pantallazo.

¿Qué hacer cuando queramos borrarlos? En primer lugar podemos ir uno por uno, aunque si hemos almacenado un gran número no es la opción más adecuada. Click a click pueden desaparecer, pero no es viable si se almacenan muchos.

Si queremos que el proceso sea más rápido sólo tenemos que clickar en el fantasmita de la parte superior de la pantalla, acudir a 'Herramientas' y bajar hasta la opción que permite 'Eliminar conversaciones'. Clickando sobre ella podremos borrar todas las que queramos de un plumazo.

Así, las palabras de Snapchat pasarán a ser tan efímeras como las fotos.