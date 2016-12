Cómo bloquear a tu ex en WhatsApp

Para bloquear a alguien en WhatsApp lo primero que deberás hacer será abrir WhatsApp (obvio) y seleccionar el botón de 'Menú' del teléfono. Busca la opción 'Ajustes' y pincha. Una vez dentro, dirígete a 'Cuenta', pulsa en la opción 'Privacidad' y entra en 'Bloqueado'.

En la esquina superior derecha encontrarás el icono que permite bloquear un contacto. Te aparecerá a continuación tu agenda de WhatsApp. Selecciona al ingrato o a la ingrata y, ¡voilà! bloqueado.

Con esta opción, WhatsApp te ayuda a que los mensajes que pudieras recibir del ex no lleguen a tu móvil. Y de igual forma le impide al ex que vea tu última hora de conexión, foto de perfil o las actualizaciones de tu estado.

Si te arrepientes y decides que bloquearle en WhatsApp no es la solución, siempre podrás desbloquearle. Para ello vuelve al menú, selecciona 'Ajustes', dirígete a 'Cuenta', pincha en 'Privacidad' y después en 'Bloqueado'. Mantén pulsado en el contacto y desbloquéalo.