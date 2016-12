Cómo darte de baja de mil newsletters de una sola vez y de manera automática

UNROLL ME TE LIBERA DE BOLETINES QUE NO LEES

La aplicación web 'Unroll me' escanea todas las newsletters a las que estás suscrito y te permite darte de baja de manera automática de las que no te interesen. La empresa asegura que bloqueó más de un millón de correos en 2013. ¿Adiós al spam? No, pero casi.