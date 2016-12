Cómo encontrar piso compartido en función de tus hobbies

Desde que llegó internet buscar piso es una gozada. O, al menos, es mucho más fácil. Mientras antes tenías que patearte media ciudad sin tener la más remota idea de lo que te ibas a encontrar, ahora, en casi todos los casos, vas al piso en cuestión conociendo bastante de lo que va a haber allí dentro.

Pero sigue habiendo cosas que los portales inmobiliarios no cubren, sobre todo si no buscas un piso para ti solo, sino que vas a compartir ¿Qué tal serán tus compañeros? Sí, ya sabes que no fuman, lo pone en el anuncio, pero, ¿congeniaréis? Teniendo en cuenta que muchas relaciones de pisos se rompen precisamente porque los compañeros no se soportan, ¿no sería interesante tener algo de ayuda en este sentido?

Estas y otras preguntas son las que seguramente se plantearon Diego Antón, Roberto Andrade, Rodrigo Garrido y Yago Rivera, cuatro estudiantes de la universidad de Vigo, que, en vez de hacer un trabajo de fin de carrera corriente y anodino, decidieron crear Stukers, un portal de búsqueda de piso con un valor añadido que puede resultar muy útil para estudiantes y jóvenes que necesitan compartir una vivienda.

El valor añadido de Stukers reside en que, mientras otros portales se centran de manera casi exclusiva en las características físicas y económicas del piso, esta web atiende a otro criterio del que normalmente se prescinde pero que es tan importante o incluso más que los demás: tu afinidad con los compañeros con los que vas a compartir techo.

El test de las cinco preguntas

Para afinar el tiro, la plataforma realiza un test de cinco preguntas al usuario en cuestión: en esas cinco preguntas pretenden conocer más acerca de su personalidad, sus hábitos, sus inquietudes, sus hobbies... todo de cara a poder establecer un perfil del mismo y determinar si va a tener una posible buena relación con sus nuevos compañeros.

En caso de que la cosa fluya y vaya para adelante, el usuario adelantará el pago del primer mes de alquiler de la vivienda, mientras que sus nuevos compañeros se comprometen a tenerlo todo listo para su llegada. A cambio, la plataforma cobra una comisión a los dueños (o arrendatarios) del piso.

Stukers nació en febrero de 2014, pero en su corta trayectoria ya se ha agenciado más de 4.500 usuarios y 1.000 pisos para compartir. Además, ha recibido varios reconocimientos: entre ellos, el de la propia universidad de Vigo, que les cedió unas oficinas para empezar a trabajar, el de Movimiento Ritual, que les facilitó la consecución de fondos para el proyecto, y el de Telefónica, a través de su proyecto para emprendedores Open Future.

Por el momento, Stukers opera en Madrid, Barcelona, Vigo y Santiago de Compostela.