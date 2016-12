Cómo prohibir a una app que mire tu ubicación o escuche tu micro aunque tenga permiso

El control de la privacidad es quizá el aspecto más polémico de los dispositivos móviles, y así se ha demostrado de nuevo con la sensación del momento, Pokémon Go, cuya sospechosa exigencia de todos los permisos habidos y por haber despertó las suspicacias de muchos hasta que Niantic Labs, la compañía a cargo del juego, solventó la papeleta

Por suerte, los cazadores de bestias virtuales ya no tendrán que preocuparse (tanto) por el acceso que conceden a la aplicación, pero otras muchas aplicaciones siguen y seguirán pidiendo más permisos de los que verdaderamente necesitan para funcionar, y lo peor es que los usuarios no solemos pararnos un minuto a pensar por qué se los estamos concediendo.

Para más inri, la gestión de la privacidad en cada app es un mundo, con menús de configuración muy diferentes (cuando los hay) y a veces complejos de utilizar.

Conscientes de ello, investigadores de la estadounidense Universidad Carnegie Mellon han desarrollado una ‘app’ que pretende ser el centro de control de las opciones de privacidad de todos los programas que instales en tu dispositivo.



Esta aplicación te ayuda a gestionar los permisos que concedes a las aplicaciones (Fuente: Universidad Carnegie Mellon)

“Está claro que la gente no puede lidiar con las complejidades de las opciones de privacidad asociadas a las apps que tienen en el móvil”, ha afirmado Norman Sadeh, profesor de informática y líder del proyecto.

“Y no solo se trata de las apps. El creciente número de sensores y otros dispositivos inteligentes que componen la llamada internet de las cosas impactarán en la privacidad y harán aún más difícil para los usuarios retener el control sobre sus datos y cómo son utilizados”, añade.

El sistema que ha desarrollado este investigador para facilitarnos la vida pretende ser lo único que tengas que aprender a utilizar, y ni siquiera eso, pues se trata de un sistema inteligente que aprende de tus preferencias y las aplica a todas las ‘apps’ al mismo tiempo.

Los estudios de Sadeh han revelado que las preferencias de la gente pueden organizarse en un reducido número de categorías o “perfiles” que difieren en base a la disposición de los usuarios a conceder diferentes tipos de permisos a las apps, en base a la información que quieren y la que no desean compartir.

El asistente de privacidad que han desarrollado en Carnegie Mellon determina a qué categoría pertenece una persona, gracias a las técnicas de aprendizaje automático (‘machine learning’) y al análisis de las respuestas del dueño del teléfono a una serie de preguntas sobre las diferentes aplicaciones que tiene en su dispositivo.

El objetivo no es solo ofrecer controles más sofisticados o centralizados para que los usuarios gestionen su privacidad, sino crear un sistema inteligente capaz de aplicar preferencias de manera automática, como por arte de magia.

No es tarea fácil: los desarrolladores de aplicaciones no ofrecen suficiente información sobre el uso que dan a los permisos (¿por qué está leyendo esa ‘app’ tu ubicación en este preciso momento?), de forma que no es fácil que las máquinas sepan distinguir la necesidad legítima del simple abuso.

Además, el sistema ideado por Sadeh avisa al usuario cuando las aplicaciones revisan su ubicación u otros datos sensibles. Si Facebook mira 50 veces al día tu ubicación, lo sabes (y puedes prohibirselo).

Si alguna otra 'app' mira demasiado el calendario o tiene tendencia a escuchar tu micrófono más de lo que parece razonable, te enteras (y puedes decirle que pare). Sin consecuencias. Como no necesitaba de verdad ese permiso, la 'app' seguirá funcionando.

¿Acaso no es una forma magnífica de recuperar nuestra privacidad de forma fácil y en cuestión de segundos? Probablemente. La única pega es que no va a estar disponible en Google Play hasta finales de verano y que, al menos hasta entonces, solo puede usarse con dispositivos Android 'rooteados'.