Cómo recuperar tus vídeos de Vine antes de que cierre

Era de esperar. Vine era una de esas redes sociales que se ponen de moda, tienen un pico muy alto de audiencia, generan ilusión, entusiasmo y usuarios, muchos usuarios en muy poco tiempo. Pero no logran engancharlos lo suficiente como para que se queden en la plataforma. Han logrado atraer a creadores, pero no al público general. Y Twitter no está para mantener aventuras en decadencia.

El site de microblogging, en busca activa de un comprador, ha anunciado el cierre de Vine, una aplicación que adquirió hace cuatro años. Cerrará en los próximos meses, según han comentado responsables de Twitter y de Vine. Pero, ¿qué pasa con todos los vídeos que tienes almacenados en esta red social?, ¿O con los de ese usuario cuyas apariciones fugaces te encantan?

Los vídeos de Vine se pueden descargar de forma sencilla. La compañía nunca ha puesto ningún tipo de traba a esto. A no ser que el usuario proteja sus vídeos, estos se podrán descargar. Con los tuyos, evidentemente, no tendrás este problema.

Descargar los vídeos de Vine desde un PC o Mac

Sencillamente hay que acudir al sitio web del servicio: Vine.co. Allí puedes buscar por título, pero también por usuario y por etiquetas. Una vez que hayas encontrado el que quieres descargar solo hay situar el cursor sobre el vídeo para que se reproduzca y pinchar con el botón derecho. Allí aparecerá la mágica opción ‘Guardar vídeo como…’

Descargarlos desde Android

En este caso tendrás que descargarte primero una aplicación, como Downloadr. Con ella instalada solo hay que entrar en la app de Vine, tocar en un vídeo e ir a la opción ‘Compartir’. Allí, oculta en ‘Más opciones’, estará Downloadr. Pulsa en su icono y el vídeo comenzará a descargarse.

Cómo descargar los vídeos en iOS

Con un iPhone o un iPad también hay que usar una aplicación, como puede ser VGrab. Hay que asociar la cuenta de Vine con la de VGrab y a partir de este momento, cuando reproduzcas un vídeo contarás con una opción para guardarlo en la memoria del dispositivo.