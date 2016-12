Conoce Slinger, el complemento perfecto para Snapchat

Lo efímero, dicen, a veces es lo bello, pero muchas veces también es necesario conservar dicha belleza para que otros aprendan de ella o simplemente para que el mundo disfrute del ingenio del ser humano. ¿Qué tiene que ver semejante chorrada filosófica con Snapchat? Pues mucho, porque hay cosas muy chulas que se pierden en este nueva y vanguardista red social que Slinger pretende conservar.

Slinger es una aplicación -solo disponible en iOS de momento- que está pensada para que cojas todas tus historias guardadas de Snapchat y las subas a su plataforma, de modo que queden conservadas y a la vista de otras personas. Y no importa si estas te siguen o no, cosa de lo que carece Snapchat, pues Slinger tiene unas páginas de 'Popular' y 'Me Gusta' donde el contenido queda ordenado de la manera que os podéis imaginar.

¿Es esta una manera de robarle encanto a Snapchat? Algunos podrían pensar que sí, pero también es cierto que puede considerarse un servicio paralelo y perfectamente compatible con las 24 horas de Snapchat. Además, muchos medios de comunicación y creadores de contenido están sumándose a esta nueva red social, ¿por qué tiene su contenido que perderse para siempre?

Curiosamente, al margen de esto, Slinger también sería la primera plataforma de vídeos pensada en primer lugar para dispositivos móviles y, más importante aún, para ver su contenido en vertical. No son pocos los psicólogos que hablan del contacto más emocional de este formato con respecto al horizontal de toda la vida, a lo que hay que sumar lo cómodo que es no tener que cambiar de posición el teléfono. Quién sabe si Slinger está tocando una tecla importante...

La app ha sido fundada por Chris Carmichael, que además de ser uno de los creadores más populares a título personal dentro de la plataforma, había creado junto con otros compañeros que se sumaron a su proyecto contenidos para las cuentas de Disney, Universal y Taco Bell en Snapchat.

Cómo funciona

Usar Slinger, incluso ahora que solo está en inglés, es muy sencillo: te creas un perfil, subes vídeos verticales, seleccionas unos pocos frames para que aparezcan a modo de miniatura en la red social y te dedicas a ver vídeos de otra gente.

Obviamente, es una app que aún está en pañales porque le faltan muchas opciones. Para empezar, no hay manera de avanzar rápidamente entre los propios vídeos, al estilo de Snapchat, y tampoco hay herramientas de edición, pero esto puede llegar en un futuro si la comunidad lo reclama.

Tampoco hay manera de consultar los vídeos fuera de la propia plataforma, un movimiento inteligente para atraerse al público de Snapchat y de otros canales de publicación de vídeos.

En cierto modo, el objetivo de Slinger es crear una especie de alternativa a Vine, donde los creadores puedan subir contenido fácilmente sin necesidad de grandes herramientas de edición, así que habrá que ver cómo evoluciona y si Snapchat no decide hacerse con ellos para implementar de manera oficialísima sus ideas.