Diez datos increíbles sobre la expansión de WhatsApp que seguramente no conoces

Está hasta en la sopa, y más desde que la compró Facebook, pero aún no lo sabemos todo sobre WhatsApp. En medio de la avalancha informativa se nos escapan a menudo cifras sorprendentes que revelan tendencias de futuro o simplemente nos ayudan a comprender el éxito desmesurado de esta sencilla aplicación de mensajería instantánea.

El 10% de los usuarios (más de 50 millones) están en la India

Los responsables del chat verde tuvieron en abril razones para festejar (aún más): sobrepasaron la barrera de los 500 millones de usuarios. Esto probablemente ya lo sabías, pero tal vez no habías reparado en que el 10% de los usuarios activos de la app residen en la India. De hecho, esta aplicación se ha convertido en la punta de lanza de los teléfonos inteligentes en el país asiático.

También en Brasil, y otros emergentes, está la clave de su crecimiento

Más allá de grandes mercados como el europeo o el norteamericano, la aplicación ha alcanzado grandes cotas de popularidad en mercados emergentes. Además del caso de la India, encontramos otros países donde los usuarios de smartphones han optado mayoritariamente por esta app para comunicarse. En Brasil, el servicio cuenta con 45 millones de usuarios, mientras que en Rusia, pese al enorme avance que ha experimentado Telegram en los últimos meses, aún sigue creciendo a buen ritmo.

Es la aplicación móvil más popular en África

El chat verde ha sabido hacer de la necesidad virtud en países donde las estrecheces dificultan la penetración de la internet móvil. Es el caso del continente africano. Allí, WhatsApp representa el 23% del tráfico de datos gracias a un plan asequible que permite acceder al servicio de forma ilimitada, implantado precisamente para invitar a dar el salto de las tarifas de llamadas y SMS, comunes en la mayoría de los países, a las que incluyen también datos.

En Estados Unidos, Snapchat es más popular

Como está empezando a suceder en Rusia con Telegram, en Estados Unidos hay aplicaciones de mensajería instantánea que están haciendo sombra a WhatsApp. Es el caso de Snapchat, cuyos mensajes que se autodestruyen a los pocos segundos –aunque eso no sea del todo cierto– han logrado cautivar a los usuarios, que han relegado a una tercera posición a la aplicación de Jan Koum.

El récord de mensajes en un día está en 64.000 millones, diez veces más que los SMS que se envían al día en Estados Unidos

new daily record: 20B messages sent (inbound) and 44B messages received (outbound) by our users = 64B messages handled in just 24 hours.