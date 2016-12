Diez ideas brillantes de sus clones que Tinder debería incorporar urgentemente

El sencillo y adictivo mecanismo de Tinder revolucionó las apps de ligue. Tan sencillo como arrastrar a la derecha a la gente guapa y desterrar a los feos a la izquierda. Revisar decenas o cientos de aspirantes a media naranja es increíblemente rápido, y además está el 'match': solo habrá conversación si a la chica le gusta el chico y viceversa. Masivo y selectivo al mismo tiempo.

Tal ha sido el éxito de esta mecánica que todas las apps de citas que han surgido desde entonces funcionan de la misma forma. Son, prácticamente, clones. Algunas, eso sí, introducen vueltas de tuerca interesantes que los responsables de la original podrían plantearse incorporar. Si te están copiando sin disimulo, ¿por qué no hacer tú un poco de lo mismo?

Demostar tus dotes de adivino

Con iinkling no tienes que esperar a que haya 'match'. Cuando te topas con alguien de tu agrado, la app formula unas preguntas sobre la persona en cuestión y tienes que tratar de adivinarlas. Si aciertas 2 de 3, te has ganado iniciar una conversación.

Saber si es buen partido

Si tienes un buen trabajo, de esos que obligan a ir con traje, tu clon perfecto es Meld. Coge Tinder y le añade información procedente de LinkedIn (en lugar de Facebook) para que te fijes en las dos cosas más importantes de un candidato o candidata: el físico y la cartera. Ideal si buscas dar un braguetazo.

Poner nota a los ligues

Si en Airbnb puedes consultar las valoraciones de otros usuarios antes de elegir alojamiento y en BlaBlaCar puedes comprobar las credenciales de quien va a ponerse al volante, ¿por qué no establecer en Tinder un sistema de recomendación de este tipo? Los usuarios de The Grade ponen nota a sus 'matches' para que el resto sepan de antemano lo que pueden esperar si lo intentan.

Solo amigos de amigos

Si en la vida real lleva funcionando desde siempre, ¿no sería lógico que Tinder te emparejase solamente, o sobre todo, con amigos de amigos? Cierto que la app te avisa cuando la persona tiene contactos en común contigo, pero la idea de Hinge va más allá: los amigos de tus amigos son los únicos 'matches' posibles.

Que ella dé el primer paso

Si se gustan mutuamente, hay 'match'. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿y si justo después se añade un paso más para garantizar que las mujeres no tienen que aguantar hordas de babosos indeseables? Es lo que dice hacer Bumble, un clon de Tinder en el que las chicas son las únicas que pueden iniciar una conversación.

Un botón para rollos y otro para citas

Las cosas claras y el chocolate espeso. En Down, hay dos opciones que se pueden marcar cuando te gusta otra persona: 'get down' (si solo quieres un rollo) o 'get date' (si quieres una auténtica cita). Así nadie se lleva una sorpresa...

Echarse un 'selfie' por seguridad

Ya os hemos hablado de Blume, el clon de Tinder que te obliga a demostrar con un 'selfie' que eres guapo, rubio y con ojos azules. Antes de que se produzca el 'match', sabrás con certeza si a tu candidato a media naranja se le fue la mano con el Photoshop o, directamente, se estaba haciendo pasar por quien no era.

Deshacer los errores

Desde que Tinder tiene una versión de pago, desdecirse de las elecciones es posible, pero no tan fácil como en Paktor, el clon que guarda un historial completo de tus síes y tus nones para que los puedas revisar en cualquier momento. Si te arrepientes de tu 'swipe', no tienes más que volver al historial y cambiarlo.

Modo celestina

Lo que hace interesante a Flirtie es su opción de “guardar para más tarde”, perfecta para posponer las decisiones más difíciles. Además, permite hacer de celestina y compartir con los colegas un perfil si creemos que será más de su gusto que del nuestro.

Un radar bastante chulo...

… pero también bastante inútil, las cosas como son. Es el valor diferencial que aporta Lovoo, el clon de Tinder que se autodefine como “el radar del amor”. Verás lo cerca o lejos que se encuentran tus posibles medias naranjas, por si la ubicación exacta es para ti la verdadera esencia del amor.