Disa: tus servicios de mensajería en una sola app

Con tus padres por SMS, con tu pareja por WhatsApp, con tus amigos por Facebook... y así hasta la eternidad. Que uno de los mercados del momento es el de las apps de mensajería no se le escapa a nadie, especialmente desde que Zuckerberg pagara una millonada por la aplicación del telefonito verde.

Y eso por citar solo tres, pero hay decenas: Google Hangouts, Telegram, Snapchat, Vibe, Line... Al final puedes llegar a tener casi más apps que amigos

¿Cómo solventar eso? Depende: si el problema es que tienes pocos amigos, sal más; si el problema es que usas demasiadas apps de mensajería, piensa en Disa.

Se trata de un servicio en beta que ofrece unificar aplicaciones. No es como Snowball, de la que ya os hablamos, que unifica el buzón de entrada y distribuye entre las diferentes apps. Esta app directamente las sustituye y concentra.

La app, de momento sólo disponible en Android (aunque promete llegar pronto a iOS) sólo trabaja con SMS, WhatsApp y Facebook Messenger. Las demás apps tendrán que esperar (recordemos que es una beta). Pero funciona realmente bien e incorpora todo lo que las propias apps hacen: notas de voz, envío de localización, archivos o textos, confirmación de lectura... Sólo que lo hace con algunas ventajas añadidas.

Ventaja número uno: todo está en una sola app, lo que hace que no necesites tener las otras instaladas. Esto supone, a la vez, un riesgo: nadie asegura que a WhatsApp no le dé por cerrar su acceso para obligar a los usuarios a ir a morir a su entorno. Ventaja número dos: eso implica ahorro de batería. Ventaja número tres: eso implica también ahorro de almacenamiento. Ventaja número cuatro: al hacerlo todo de forma virtual, hay una copia de respaldo online para tus mensajes.

Hay, además, otras ventajas: la app permite unificar conversaciones en una misma ventana y editar su aspecto. Es decir, si estás hablando con una misma persona por tres canales diferentes, puedes unir todo en un mismo hilo y, al ir a responder, elegir desde qué servicio hacerlo (usando los iconos de cada uno y los colores que le asignes)

Otras cosas interesantes son que se actualiza en bloque, tanto la app como los servicios que uses (que son plugins adheridos a la app), y que permite elegir el lote de emoticonos que quieres usar (el de iOS, el de Google... todo en uno)

Ahora vienen los peros: además de que de momento hay pocos servicios y que dependerá su continuidad de que a los desarrolladores originales no les dé por cerrar el grifo, articulan toda su actividad en una creciente comunidad de usuarios... ¡en Google +! Vale, esto no es necesariamente malo porque todos tenemos cuenta en G+ y no es especialmente feo, pero no deja de ser un poco raro no hacerlo en su propia web