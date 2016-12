El drama de Telegram: sus usuarios son fieles, pero no traen a más gente

Irrumpió en nuestras vidas a principios de 2014, y lo hizo con verdadera fuerza frente a otros competidores. Hablamos de Telegram, la aplicación de mensajería instantánea que hizo que todos nos hiciésemos una pregunta: ¿conseguirá derrocar al todopoderoso WhatsApp?

A la vista de este año de experiencia podemos decir de manera clara y rotunda que no. Le guste o no a Telegram, lo cierto es que Whatsapp sigue siendo la 'app' que reina en nuestras comunicaciones instantáneas a día de hoy. Sin embargo, hace poco se han conocido algunos datos de uso de Telegram, con lo que merece la pena hacerse una nueva pregunta: ¿cómo ha evolucionado en este tiempo?

A favor: 85 millones de mensajes al día en España

El dato positivo habla por sí solo: según App Annie en España se envían nada menos que 85 millones de mensajes instantáneos al día a través de Telegram, una muestra de que el software diseñado y desarrollado por el excéntrico Pavel Durov ha conseguido mantener un altísimo nivel de actividad en nuestro país.

Este dato, evidentemente, parece dar en las narices a todos los que pensaban que Telegram sería una mera flor de un día y que, tras el entusiasmo inicial de toda la comunidad smartphonera, acabaría cayendo en el más acuciante de los olvidos. Sin embargo, no ha sido así.

En contra: no llegan más usuarios

No obstante, todo buen dato tiene su contraparte mala, y este caso no es una excepción. Las malas noticias nos llegan cuando nos fijamos en la evolución que han sufrido sus descargas.

Y es que desde que hiciera aparición y llamase poderosamente nuestra atención, en febrero de 2014, Telegram experimentó unos meses en los que fue una de las más apps más descargadas... sin embargo, la tendencia no ha seguido al alza. De hecho, justo lo contrario: Telegram es una aplicación que cada vez se descarga menos gente, y no parece que la situación tenga mucha pinta de mejorar.

¿Qué quiere decir esto? Que la fidelidad de los usuarios de Telegram es total y absoluta, ya que cada vez usan más la app; sin embargo, parece que estos usuarios no consiguen traer a nuevos usuarios que prueben el servicio. Todo parece indicar que Telegram habría alcanzado su techo, al menos en cuanto a número de parroquianos.

Telegram no se elige; te lo eligen

Al final, los datos no tienen nada de ilógicos. Si nos paramos a pensar, este tipo de aplicaciones basadas en lo social y en los contactos son puramente relacionales. Es decir, que da un poco igual si se trata de la mejor aplicación del mundo: si tus amigos no la usan, tú tampoco lo harás, y, por mucho que a ti te encante, ellos no tienen por qué usarla.

Si a esto le sumamos el reciente lanzamiento de Whatsapp Web, cuya ausencia daba una tremenda ventaja competitiva a Telegram, veremos cómo acaba evolucionando la app.