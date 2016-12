Drupe: el servicio que organiza apps por contactos (y no contactos por apps)

A menos que seas una persona muy afortunada, lo más seguro es que tus amigos y contactos del móvil usen diferentes aplicaciones de mensajería. Aunque la mayoría usará Whatsapp, siempre hay algún rebelde que opta por Telegram, algún fan de las 'stickers' que prefiere Line, o algún soso que no aguanta escribir desde el móvil y solo te habla desde Facebook y tú le contestas con Messenger.

Es un hecho que en la variedad está el gusto y que usar todas estas apps no es un incordio comparado con lo que era antes la mensajería instantánea, pero eh, eso no significa que no se le puedan buscar soluciones a esta multitarea. Drupe es una app pensada para este ‘problema’ tan particular y que pretende atajar tus sesiones de chat entre varias aplicaciones al hacerte gestionar usuarios y no aplicaciones en sí.

Drupe es interesante porque se deshace de un pensamiento un tanto contradictorio que habita tanto en iOS como en Android: pensar con qué persona quieres hablar y luego pensar en qué app vas a hacerlo ¿No os parece poco intuitivo? Por eso Drupe pone a tu disposición una lista de contactos a la izquierda de la pantalla que tú has configurado y que está ahí en todo momento para que arrastres a dicha persona a la app en la que quieres hablarle.

¿Suena complicado? Con una imagen seguro que lo entendéis. A la izquierda, contactos. A la derecha, la lista de apps para hablar. Y entre medias, tu dedo arrastrando una persona a una aplicación. Simple.

Ahora bien, este lanzador de contactos, que es lo que es en el fondo Drupe, trae un inconveniente: tendrás siempre por encima de tu pantalla unos pequeños círculos para pulsar y que Drupe se despliegue. Puede ser algo molesto y llevar a equívocos, pero si valoras los atajos, te acostumbrarás a ello. A mí, por ejemplo, me gusta mucho que Drupe se ejecute incluso con la pantalla bloqueada, pudiendo arrastrar el contacto, desbloquear el móvil y entrar en la app para empezar a escribir en un segundo.

Eso sí, también tendrás que hacerte a la idea de que es una app que se ejecuta de fondo todo el rato, como las burbujas del messenger, y que puede consumir algo más de batería de tu dispositivo. Si eres de los que valoran hasta la última gota de batería que consume tu dispositivo, Drupe no está pensada para ti

Drupe solo está disponible para Android, y probablemente se quede en la plataforma de Google para siempre porque ya sabéis lo mucho que se empeña Apple en que nadie toque la configuración de sus pantallas de iconos. Esta es una de las grandes ventajas de usar Android a día de hoy: que te permite experimentar con cosas como Drupe y cambiar tu manera de relacionarte con el móvil y las aplicaciones, algo que en un futuro será cada vez más importante viendo las muchas alternativas que se están creando a los ‘lanzadores de apps’ por defecto de Android.