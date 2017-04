Esta app experimental permite sacar unas fotos nocturnas espectaculares

En Google están en continua investigación con los productos que desarrollan y estos días se ha dado a conocer el experimento fotográfico que ha llevado a cabo el ingeniero de software Florian Kainz respecto a la fotografía nocturna, una de las grandes asignaturas pendientes de las cámaras de los teléfonos móviles.

En el experimento Kainz ha podido comprobar las amplias posibilidades que tienen las cámaras fotográficas, en concreto del Google Pixel y el Google Nexus 6P, durante las tomas nocturnas. Para llegar a esta conclusión, el propio Kainz tuvo que desarrollar una aplicación móvil para manejar unos parámetros muy concretos: tiempo de exposición, ISO, y distancia focal de la cámara que lleva incorporada cada terminal.

Además, con esta app Kainz podía tomar hasta 64 fotos en un periodo corto de tiempo para después, con un programa informático, procesarlas y conseguir increíbles resultados que se podían comparar perfectamente con los que se hubieran conseguido con una cámara réflex.

Sin embargo, aunque la investigación parece prometedora y los usuarios seguro que le darían una gran acogida para llenar sus perfiles de Instagram de fotos nocturnas, lo cierto es que no parece que vayan a comercializarla a corto plazo. Según Kainz, las imágenes finales necesitan mucho proceso de post-producción en el ordenador para que parezcan tan bonitas como en la realidad, por lo que no es viable una aplicación móvil que lo realice todo en un solo click. Al menos, no a corto plazo.