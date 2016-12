Esta app promete a los autónomos desgravarse el IVA de los tickets del café con leche y el pincho de tortilla

La pregunta más repetida cada día 20 posterior al trimestre entre un autónomo y su asesor fiscal es: ¿por qué?

Surge cuando el autónomo le entrega una carpeta llena de papelitos, esos tickets recopilados con esmero de cafeterías, restaurantes, taxis, etcétera, que cuentan con importe más IVA.

“Pero si los he pagado cuando me reuní con un cliente”, dirá el autónomo. “Los puedo contabilizar como gastos de representación y relaciones públicas, pero el IVA no es deducible sin tu nombre y CIF en la factura”, le insistirá el inflexible asesor.

De hecho, se estima que este ‘IVA perdido’ por este concepto -tickets de cafés con leche y demás gastos similares- ascendió hasta los 1.000 millones de euros en 2012. Así lo aseguran desde las Cámaras de Comercio de Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, y la empresa Wolters Kluwer.

Ellos son los artífices de una aplicación móvil –para Android y iOS- llamada IVA Free. Dicha app permitiría convertir un ticket de caja de ese café con leche o pincho de tortilla en una factura legal y deducible para los autónomos.

El canje de ticket por factura electrónica sería así. Primero, el profesional o autónomo se baja la app. Captura el ticket con la cámara de tu smartphone o tablet. Selecciona el nombre del establecimientos adherido a la aplicación, e introduce el importe y el concepto. Por último, añade el número de ticket y confirma (ver vídeo). La aplicación le envía dicha factura legal a su correo electrónico.

Desde las Cámaras de Comercio y los desarrolladores, aseguran que IVA Free cumple con “todas las garantías legales” exigidas por la Agencia Tributaria y cuenta con el aval de la Asociación de Asesores Fiscales (AEDAF).

Como idea está muy bien, pero aún no existen la suficiente red de establecimientos adheridos. Las Cámaras de Comercio tendrán que lograr que todo el tejido de comercios adopte IVA Free y su uso se popularice para ampliar la base de datos de la app, como así ocurre, por ejemplo con los diferentes cheques menú o las tarjetas de crédito.

“Nuestra idea es que exista una amplia red de establecimientos que estén presente en IVA Free como valor añadido a sus servicios. Así, los autónomos verán con la pegatina de IVA Free que no es necesario pedir factura, porque desde la app la pueden solicitar”, explica Xavier Ciaurriz, director de la Unidad de Pymes de Wolters Kluwer, empresa desarrolladora de la app.

Este puede ser el primer inconveniente de un servicio móvil tan novedoso. Sin embargo, no es el único. El autónomo, por el momento, tiene la posibilidad de realizar gratis el canje de 10 tickets por facturas electrónicas a través de IVA Free. Luego, la aplicación tendrá que pagarla. Una licencia cuesta 49 euros (más IVA).

Los usuarios de teléfonos móviles están acostumbrados a app gratuitas o de importes ínfimos de uno a tres euros máximo. Los 49 euros se aplican por una licencia válida por autónomo o persona de una empresa, y este importe crece de manera secuencial. Seis licencias, por ejemplo, costarían más de 200 euros.

Sus desarrolladores afirman que esa cantidad de 49 euros se amortiza “en casi dos meses” y supondría un ahorro fiscal de 800 euros anuales, gracias a la metamorfosis de tickets por facturas legales.

Y la compra de la propia app también es deducible. Porque desde el móvil el autónomo, de comprar la app, lo haría en la web IVA Free, y no desde las tiendas online Google Play o App Store, cuyas facturas, para el que tenga curiosidad, están emitidas desde otros países de Europa –Irlanda, por ejemplo-, cuyo IVA no es deducible, salvo que el autónomo o empresa esté dado de alta en operaciones intracomunitarias (sí, otro papel más).

“Hemos diseñado un producto sencillo para que cada autónomo pueda desgravarse entre 500 y 800 euros anuales por esos tickets que ahora no son legalmente deducibles”, finaliza Xavier Ciaurriz, de Wolters Kluwer.

Veremos. Porque hay que hacer cuentas.

Si un café con leche y un pincho de tortilla te cuesta 3,5 euros en el bar de tu barrio, ¿cuántos desayunos tienes que pagar para que esta app te resulte rentable antes de presentarle el modelo 303 cada trimestre a Cristóbal Montoro?