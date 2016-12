Este mensaje se autodestruirá en 10 segundos (y va en serio)

Lo de las aplicaciones de mensajería instantánea no es nada nuevo. IRC, Messenger, Google Talk, Facebook, Whatsapp... A lo largo de los años hemos tenido decenas de aplicaciones con las que establecer un contacto directo y medianamente secreto con nuestros contactos.

Sin embargo, ahí está la clave: en 'medianamente secreto'. Y es que, cuando usamos algunas de estas aplicaciones, siempre nos hacemos una pregunta: ¿a dónde van a parar mis conversaciones privadas? Vale que no las vean otros usuarios, pero, ¿por qué se quedan en los servidores de la plataforma? Al final, entre las dudas razonables y la pura conspiración la línea es muy fina, y no son pocas las veces que no nos hace ninguna gracia entablar conversaciones a través de este tipo de programas.

Winkmi: el chat instantáneo y secreto

Para solucionar este problema (o al menos para intentarlo) ha llegado Winkmi, una aplicación que promete a sus usuarios que sus conversaciones en red durarán online poco, muy poco: exactamente, lo que tarden en ser vistas por su interlocutor. De hecho, el nombre de la aplicación procede de 'Wink me' ('Guíñame', en inglés).

Según aseguran en Winkmi, el proceso es sencillo: para hablar con alguien de tus contactos, basta con que le mandes un mensaje de cualquier tipo (texto, fotos, vídeos...). En caso de que el formato sea texto o foto, el mensaje enviado será eliminado en cuanto tu destinatario lo haya visto o leído. Si lo que mandas es un vídeo, tu interlocutor tendrá 10 segundos (el límite de tiempo de cada vídeo) para verlo. En cuanto pasen los 10 segundos, el contenido será eliminado para siempre de vuestro chat y del servidor de Winkmi.

Desde la propia plataforma nos prometen la seguridad: “Todas tus comunicaciones están seguras, cifradas de extremo a extremo. Winkmi tiene dos capas de cifrado seguro (servidor-cliente y cliente-cliente) con el cifrado AES-256 y RSA 2048, uno de los estándares más avanzados del mercado, lo que nos sitúa como una de las apps de mensajería más seguras del mercado”.

Conoce a nuevos contactos

Además, Winkmi también te ofrece la posibilidad de conocer a gente nueva a través de la aplicación. Basta con que selecciones la opción 'Recibir', en cuyo caso se te abrirá un nuevo chat con un contacto desconocido y podrás decidir si quieres hablar (o no) con él.

Si por el contrario seleccionas 'Enviar', serás precisamente tú la persona que envíe su foto o vídeo a las personas que puedan estar interesadas en contactar contigo.

Winkmi ha sido fundada y desarrollada por un equipo internacional de ingenieros y emprendedores (procedentes de España, Corea, China y Estados Unidos, entre otros países). Además, cuenta entre sus asesores a directivos procedentes de Google y Nokia, como Hyun Park (exdirector de producto y marketing de Nokia) y José María Pérez Sastre (Senior Manager en Google).