Evita una multa de Tráfico instalando estas aplicaciones

Casi todo el mundo ha apretado alguna vez de más el pedal derecho y se ha encontrado, semanas después, con un regalito en su buzón con forma de multa de la Dirección General de Tráfico. Dos datos: los Presupuestos Generales del Estado prevén recaudar en 2014 casi 385 millones de euros en multas, mientras que el 70% de los conductores no utilizan ningún dispositivo que les avise de la ubicación de los controles de velocidad, según un estudio del RACC. Y ese es un alto porcentaje teniendo en cuenta que en España hay 26 millones de teléfonos con conexión a internet, como señala un informe de la Fundación Telefónica.

Si eres de ese grupo que no utiliza un navegador GPS o el teléfono, te ofrecemos ocho aplicaciones para smartphones que te pueden ser muy útiles en carretera... pero que no deben servir de excusa para no respetar los límites de velocidad.

Si eres de ese 28% que ya los utiliza puedes probar varias alternativas y comprobar si te convencen más. También puedes revisar nuestras apps favoritas para ahorrar en tus desplazamientos en coche.

1.- Avisador de radares (Android / iOS)

Es una de las más utilizadas, tanto en su versión gratuita (solamente para Android) como de pago (1,79 € para iOS y 1,99 para Android).

Avisa de los radares fijos, de los de tramo y de los colocados en semáforos y túneles, todos instalados por la DGT, los gobiernos vasco y catalán y los distintos municipios. Con una interfaz muy sencilla e intuitiva, también incluye la mayor base de datos de radares móviles y camuflados (Robser Premium) que puede ayudar a que te hagas una idea de los lugares donde se suelen colocar estos controles.

Lo mejor de la app es que incluye un modo ruta (en versión de pago) es decir, te puede avisar solamente de los que se encuentran en tu dirección. Además, puedes configurar la distancia a la que quieres que te avise y el modo, incluyendo vibración para los motoristas.

2.- Dirección General de Tráfico (Android / iOS)

No podemos dejar de hacer referencia a la fuente principal de los 858 radares instalados por la DGT en las carreteras españolas (275 instalados por los servicios de tráfico de Cataluña y País Vasco).

La aplicación oficial de Tráfico cuenta con un diseño sencillo y te avisa de la ubicación de radares fijos (olvídate de los móviles con esta app) y características adicionales, como acceso a las cámaras de las carreteras y avisos sonoros para incidencias graves en la carretera.

3.- AvisaMe Radares España (iOS)

Una opción muy buena y económica (1,79 €) para los dispositivos de Apple, con un diseño muy sencillo que coloca los botones necesarios siempre al alcance del usuario. Eso sí, no lo hagas conduciendo ya que está prohibido y fuertemente multado (no acabes pagando por una actitud al volante más peligrosa que la multa que querías evitar).

Con esta app puedes filtrar los radares por tipo. Además de poder ver en el mapa todos los radares que te vas a encontrar antes de coger el coche.

4.- iCoyote (Android / iOS)

Los desarrolladores de Coyote System ofrecen una aplicación cuyo punto fuerte es, como sucede con Waze, la comunidad de usuarios. Puedes añadir los radares móviles que te encuentres por tu camino y comprobar la fecha de inclusión, además de la frecuencia de vigilancia según las zonas.

5.- Radardroid (Android)

Es el auténtico rey en el mundo androide, sobre todo en su versión Lite (gratis), que tiene más de un millón de descargas. Su versión de pago (Pro) es más cara que otras (5,99 €) pero incluye la función fundamental que avisar de los radares en el sentido de tu marcha (la versión gratuita despista al indicarte de los de sentido contrario).

Radardroid Pro permite editar los radares de la base de datos (por si te encuentras uno móvil que no aparezca en ella) quita la publicidad y permite utilizar su velocímetro en otras apps como Google Maps.

6.- Seguridad Vial (Android / Apple / Windows Phone)

La app del RACE es muy completa y con multitud de funcionalidades, aunque solamente te avise de la lista oficial de los controles de velocidad. Tiene opciones muy completas para la conducción: vídeos explicativos de seguridad, incidencias de tráfico, precios de gasolineras, información meteorológica y otras muchas opciones integradas que merecen la pena.

7.- M8 GPS Tráfico y radares (Android / iOS)

Algunas de las apps que hemos repasado -como Radardroid, Avisador de Radares o AvisaMe- se integran perfectamente con cualquier aplicación de GPS, funcionando en segundo plano, aunque no sirven de GPS al uso, por lo que no tienen función de navegador ni te informan de la situación del tráfico.

M8 es la solución para los que prefieren un GPS con información de ruta y tráfico y un avisador de radares todo-en-uno. Si, además de eso, le agregamos información de hoteles, restaurantes y gasolineras para tu ruta tenemos una de las opciones más completas ¡Y es gratis!

8.- Michelín Navigation (Android / iOS)

La apuesta de Michelín no solamente incorpora los radares, sino que también te ofrece una información continuada del límite de velocidad en pantalla, además de una alerta visual en caso de exceso de velocidad (gracias al acelerómetro del teléfono) una opción también presente en otras alternativas.