Family Library: ¿compartirías tus aplicaciones con toda tu familia?

La semana pasada, Google nos trajo una batería de novedades a las que hace tiempo que no nos tenía acostumbrados. Algunas fueron muy interesantes, otras medianamente curiosas y otras... pues ni fú ni fá, la verdad, aunque dependerá del uso que cada cual les dé.

Entre las interesantes tenemos varias como Allo y Duo, las dos aplicaciones de mensajería instantánea con la que el gigante de Silicon Valley pretende plantarle cara (a ver si esta vez realmente lo consigue) a Whatsapp. También se presentó la nueva versión de Android que, además, trae la curiosidad de que el nombre será elegido por los propios usuarios.

Sin embargo, hay una novedad que ha pasado bastante desapercibida entre tanto jolgorio, pero que nos parece muy interesante para todos los usuarios de Android. Se trata de Family Library, una herramienta en fase inicial (tan inicial que Google ni siquiera ha habilitado una web para explicar sus detalles) dirigida no sólo a los consumidores, sino también a los desarrolladores de todo tipo de aplicaciones en Android.

Lo curioso de Family Library es que pretende acabar con el pago múltiple por aplicaciones: así pues, la herramienta permitirá que, una vez que hayas pagado por una aplicación concreta, puedas compartirla con hasta cinco miembros de tu familia para que ellos puedan usarla sin gastarse un solo duro

¿Cómo se verificará?

Family Library llegará al mercado el próximo 2 de julio, pero aún hay que solucionar alguna que otra duda. Entre ellas, quizá la más importante de todas: ¿cómo piensa verificar Google que la persona con la que estás compartiendo una aplicación es realmente tu familia?

La pregunta la han planteado los propios desarrolladores de Android y no parece tener una respuesta medianamente fácil: porque, ¿cómo se supone que va a ser capaz Android de verificar que esa persona es familiar tuyo? ¿Pedirán algún tipo de documento oficial? ¿Y si se trata de tu pareja, con la que llevas más años que el sol pero no estáis casados? ¿O es que Android simplemente se encargará de permitirte compartir tus aplicaciones con las cinco personas que elijas, independientemente de que efectivamente seáis familia o no?

En cualquier caso, lo que está claro es que, en esta batería de novedades, Google ha decidido apostar por las iniciativas en torno a la familia. De hecho, la filosofía de Family Library está inspirada en Google Home, el asistente que Google quiere instalar en tu casa.

Habrá que ver de qué manera funciona Family Library pero, de entrada, suena bastante bien eso de que tus familiares no tengan que volver a pagar por una aplicación por la que tú ya pagaste. Otra cosa es que tú decidas si esa app de citas que tienes en modo 'premium' quieres compartirla... o más bien no.