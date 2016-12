Franz, una app de Windows y Mac para unificar servicios de mensajería

No suele ser fácil trabajar con internet cuando existen tantísimas opciones para comunicarse con los compañeros, para informarse de novedades o para estar simplemente conectado al mundo. Las distracciones tontas son las peores enemigas de la productividad y no hay nada como estar gestionando varias pestañas en un navegador con webs abiertas y tus servicios de trabajo abiertos como para perder la atención.

Pero Franz está aquí para ayudar.

Franz es un programa gratuito disponible para Windows, Mac y Linux que hace bien lo único que promete: poner a tu disposición todos los servicios de mensajería que puedes necesitar durante tu jornada de trabajo en un mismo sitio sin tener que tirar del móvil para leer WhatsApp, de Facebook para entrar en Messenger o de la app de Slack.

Normalmente, estos servicios caen en un defecto importante: imponer su propia interfaz. Franz no se complica con eso y permite acceder a todos los servicios a través de sus versiones web. Este es el truco de su efectividad y algo tan sencillo que sorprende que no se le haya ocurrido jamás a nadie antes: total, si las webs están ahí, ¿por qué no usar un navegador exclusivo para las web-apps de todos estos servicios?

Las plataformas disponibles en estos momentos ya superan la veintena, pero la verdad es que lo que más vais a usar es Gmail, WhatsApp, Messenger, Skype, Slack, Tweetdeck, Telegram o WeChat.

Además, los datos de vuestras cuentas no se quedan almacenados más que en vuestro ordenador, pues Franz no se hace con nada al loguearte con las versiones web de cada servicio.

Experiencia personal

En primera persona, he estado trabajando un par de semanas con su última versión y me he acostumbrado bastante. Creo que me distraigo menos cuando estoy trabajando porque sólo tengo abierta una aplicación con diez pestañas claramente separadas.

Aunque echo de menos la interfaz propia de Slack, creo que Franz tiene una mejor integración de cada una de las cuentas de dicha app (yo trabajo con tres clientes distintos mediante Slack, y a veces es un lío). Poder también silenciar las notificaciones en la propia app, pero no tocar la configuración en sí de los servicios, me parece otra ventaja.

El estudio encargado ahora mismo de Franz es bastante pequeñito, por lo que las nuevas versiones y actualizaciones se lo toman con calma. No os extrañe si en un año o dos lo compra alguna gran empresa y explota su potencial como es debido.