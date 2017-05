Gigas y gigas gratis: Wetransfer y otras cuatro plataformas para tu archivos pesados

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 18/05/2017 a las 07:58 horas

Desde que (casi) todos nos hemos pasado a la nube, lo de almacenar archivos en nuestro propio equipo ya no se lleva: tenerlos subidos a internet quizá no es lo más seguro del mundo de cara a posibles intrusos, pero sí lo más eficiente si no queremos ocupar espacio y, sobre todo, si queremos acceder a dichos archivos desde cualquier sitio.

Las plataformas más conocidas son Google Drive y Dropbox, pero esas ya las conoces y, además, debes registrarte sí o sí. Si lo que quieres hacer es enviar archivos pesados a otras personas de manera medianamente anónima o sin tener que acceder a formularios de registro, te recomendamos estas alternativas.

1. Wetransfer (2GB)

El más conocido de lejos, hasta el punto de que algunos ya hemos oído la expresión 'Te hago un Wetransfer' cuando le pedimos a alguien que nos mande un archivo bastante pesado. Sin duda, el rey del mercado.

Wetransfer es, de lejos, la mejor opción de todas: la más conocida, la más segura y quizá la más rápida. Eso sí, no te pases: sólo puedes mandar archivos de un máximo de 2GB. Si quieres subir un escalón, sigue leyendo este artículo.

2. SendGB (4GB)

Empezamos a subir la apuesta. Si quieres ir más allá de Wetransfer, te traemos esta alternativa más que viable: SendGB te ofrece envíos de hasta 4GB de manera totalmente gratuita y sin necesidad de registrarte. Su funcionamiento es idéntico al de Wetransfer: subes un archivo, pones tu dirección de email, las de los destinatarios y, en cuanto el archivo se haya subido, todos ellos recibirán un aviso por correo electrónico y un link de descarga.

3. Adjuntos (10GB)

Si entras a su web quizá puedas sospechar, ya que tampoco es la plataforma más conocida del mundo, precisamente. Sin embargo, Adjuntos te va a convencer por su sencillez y, sobre todo, por el tamaño de los archivos que te permite alojar en cualquier momento.

En esta plataforma tienes nada menos que 10GB a tu disposición para enviárselos a quien quieras y todo, de nuevo, sin necesidad de registrarte. Ya no podrás quejarte de falta de espacio cuando quieras enviar cualquier archivo pesado con cierta facilidad.

4. MyAirBridge (20GB)

Otra de las opciones más interesantes y, ante todo, más completas. En MyAirBridge redoblan la apuesta: te ofrecen nada menos que 20GB de alojamiento. Además, puedes mandar el archivo a alguien a través de un email o de incluso un mero enlace. Una vez lo tengas, quien reciba ese enlace podrá acceder al archivo en cuestión.

Pero no acaba ahí la cosa: si quieres usar MyAirBridge como sitio de alojamiento y almacenamiento personal, también puedes hacerlo. Eso sí, tendrás que registrarte y pagar por el servicio, pero los precios son más que interesantes.

5. Filemail (30GB)

Y vamos para bingo: Filemail te lo pone mucho más fácil y te da hasta 30GB de alojamiento de una manera más que sencilla. Además, si eres una empresa, puedes acceder a otras opciones, como integrar la herramienta en tu propia web para que tus clientes puedan enviarte archivos. Eso sí: si quieres darle ese uso, ahí ya tendrás que pasar por caja.