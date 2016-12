Gmail rediseña su app para iPhone e incluye la opción de deshacer el envío de un mail

Seguro que te ha pasado alguna vez que, escribiendo un correo electrónico desde tu iPhone, te has despedido de un e-mail escribiendo “un salido” en lugar de “un saludo” y te ha entrado pánico cuando has visto que, por inercia, le has dado al botón de enviar. Eso se ha acabado.

Cuatro años después de su última actualización, Google ha rediseñado la aplicación de Gmail para iOS, introduciendo el diseño que ya aplicaba en los Android, basado en el lenguaje Material Design y que incluye la posibilidad de “deshacer” el envío de un correo electrónico.

Eso sí, no creas que vas a tener todo el tiempo del mundo para arrepentirte. El tiempo de gracia que te da la compañía de Mountain View es de 5 segundos, a diferencia de los 30 segundos de “arrepentimiento” a los que puedes llegar a configurar en la aplicación de escritorio de Gmail.

Para deshacer el envío de un mail lo único que tienes que clicar es en el botón “Undo” (o “Deshacer” en español) que te aparecerá en la esquina inferior derecha justo después de haber clicado en el botón de enviar. De ese modo, podrás seguir editando el e-mail que nunca quisiste enviar y, si es el caso, corrigiendo “salido” por “saludo”.

Además, esta no ha sido la única novedad que ha traído el rediseño de Gmail para iOS. Ahora también es más sencillo borrar o archivar los e-mails que ya no te interesan, ver las etiquetas, añadir nuevas cuentas y ver todas las bandejas de entradas en una sola.