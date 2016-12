Google tuvo en sus manos 'Pokémon Go', pero lo dejó pasar

Es innegable que 'Pokémon Go' es un fenómeno impresionante que ha cogido a mucha gente desprevenida en la industria de los juegos para smartphones. Incluso si nunca habéis jugado a los Pokémon, casi seguro que ya habéis oído hablar de cómo la gente se está echando a las calles para buscar criaturas y capturarlas con sus teléfonos móviles para, posteriormente, reclamar mediante combates posiciones por distintas partes de la ciudad.

Para hacer esto con precisión y velocidad, 'Pokémon Go' utiliza una tecnología de mapas que seguro que también os suena a todos: Google Maps. El juego ha sido creado por una empresa llamada Niantic, que ha colaborado con Nintendo, los propietarios de Pokémon, para todo este asunto. Sin embargo, sus orígenes están en Google. De hecho, junto con el buscador desarrollaron un juego muy experimental llamado 'Ingress' usando la tecnología de Google Maps.

Cuando la empresa del buscador se reestructuró como Alphabet el año pasado, Niantic pasó a ser una empresa independiente responsable de sus proyectos, aunque todavía con algo de financiación por parte de Google. Y como Nintendo había puesto la pasta para hacer 'Pokémon Go', este proyecto que bebe tantísimo de lo que Niantic había aprendido con Google Maps e 'Ingress' ahora está totalmente fuera del alcance de Google.

Curioso, ¿verdad? Más curioso es que, hace unos cuantos años, en el April’s Fools de 2014 –una celebración equivalente en el mundo anglosajón a nuestro Día de los Santos Inocentes– Google llevó a cabo una broma muy compleja y que entusiasmó a todo el mundo: usó Google Maps para jugar a Pokémon en distintas localizaciones y permitir a la gente capturarlos mientras se movían por los mapas de su ciudad y de otros lugares emblemáticos del mundo.

Solo hay que sumar dos más dos, o sumar que Niantic era parte de Google y que Google hizo una coñita con Pokémon y Google Maps, para entender de dónde pueden venir parte de las ideas de 'Pokémon Go'. Lo que cuesta entender es por qué Google ha dejado pasar la oportunidad de formar parte de forma más directa de este nuevo juego.

Aunque sea una empresa mucho mayor que Nintendo, sólo hay que ver cómo ésta ha crecido un 41% en Bolsa y cómo 'Pokémon Go' ha pasado como un cohete en usuarios a Twitter o Tinder y en búsquedas en buscadores de internet a la pornografía. Y todo esto cuando en sus primeros días de existencia aún no ha sido lanzado oficialmente en países como el nuestro.

Que quede claro, además, que este juego no sería lo mismo sin el apoyo que dio Google a Niantic durante años con 'Ingress', su anterior juego: no sólo utilizan una tecnología de realidad aumentada idéntica, sino que los lugares emblemáticos que sirven como puntos de interés tanto en 'Ingress' como en 'Pokémon Go' son los mismos. Si queréis ser malos, podéis decir que 'Pokémon Go' se ha aprovechado de Google un poquito: ellos pusieron dinero y apostaron por Niantic cuando hacían 'Ingress', y estos ahora están triunfando de verdad por su cuenta y con lo aprendido en Google porque tienen unas criaturas muy famosas en su nuevo juego.