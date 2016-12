¿Hay suficientes apps en Windows Phone 8?

Así que Microsoft ha comprado Nokia, la compañía que, por haber llegado también tarde a esto de los smartphones de verdad y no querer casarse con Android, ha tenido que hacerlo con quien le garantizaba un software diferente. Pero claro, ¿merece la pena ese software? ¿Sirve de algo Windows Phone 8?

Pues pese a muchos piensan que es un sistema operativo sin apps y que está muy por detrás de Android (bueno, esto último es verdad en muchos aspectos), resulta que hay de todo lo necesario en el día a día. Además es bien bonito, más que Android e iOS si preguntas al que suscribe.

Empecemos por lo más importante. Sí, hay aplicaciones oficiales de todas esas apps sin las cuales no se puede vivir ya: están Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, WeChat, Tumblr, Amazon, Ebay, Skype, Wikipedia, LinkedIn, The Weather Channel, The New York Times...

Efectivamente, no hay app oficial de Instagram. No voy a mentir a nadie: Windows Phone aún tiene ausencias tan notables como esta, aunque desde hace ya tiempo se ha dicho que la app oficial de Instagram está en camino. Por suerte, como la picaresca nos ha enseñado, sobre todo cuando hay dinero de por medio, existen soluciones de varios tipos.

Existe una gran aplicación que sustituye a Instagram en todos los aspectos, y aunque da algún que otro fallo con modelos menos potentes, funciona bien: Instagraph. No se han roto la cabeza con el nombre.

Tiene algunas funcionalidades ausentes, como la integración con Twitter o Facebook o la posibilidad de grabar vídeos, que es algo que se ha incluido hace relativamente poco en Instagram. Sin embargo, para salir al paso está bien. Cuesta 1,29€, que no es mucho, pero hay otras alternativas gratuitas, como Metrogram y Lomogram. De nuevo, nombres nada originales.

Con YouTube pasa un poco lo mismo. Aunque Microsoft sacó los pies del tiesto y sacó una app nativa por su cuenta y sin contar con Google, la gran compañía del buscador no recibió nada bien el asunto, sobre todo porque no podía poner publicidad en la susodicha. Siguen peleando por el tema y la app funciona algunas veces solo, por lo que lo mejor para ver vídeos en YouTube es MetroTube. Rápida y fluida, quizá consume algo más de lo que debería de batería, pero tiene una funcionalidad genial de precarga de vídeos que justifica esos 99 céntimos.

Algo parecido ocurre con gMaps, un cliente no oficial de Google Maps, que por ahora no ha tenido demasiados problemas ni riñas con Google. Aprovechad.

También hay apps para aquellos que echan de menos los widgets al estilo de Android. Windows Phone 8 carece por ahora de un sistema para desactivar el wifi y el 3G rápidamente, pero para eso tenemos Network Dashboard, que pone accesos directos en el escritorio dentro de la estética de Windows Phone. En el mismo orden, están Flashlight X, para usar el led de la cámara como linterna, y Battery, que me imagino sabéis de qué va.

Una app muy necesaria, sobre todo por si alguien se muda al SO desde iOS o Android, es AppSwitch, que permite comprobar qué app de WP8 es la más recomendada por los usuarios para sustituir a otra aplicación que ya exista en dichos sistemas operativos. Da un poco de lástima que exista algo así, pero es tremendamente útil.

En cuanto a juegos, como Android, hay un montón de clones y de juegos gratuitos, así como un Angry Birds, el Fruit Ninja y hasta un Halo exclusivo. No son gran cosa, aviso, pero para pasar el rato sirven igual que la mayoría que hay en Android. Y no, lo siento, no tienen el Candy Rush Saga...

Este es un minúsculo resumen de apps esenciales de Windows Phone 8. Su público aún es escaso, pero puesto que Microsoft es la tercera gran compañía en esto de los smartphones, cualquier día pegan un buen salto y hacen un móvil como el Nexus de Google (barato y potente). Por ahora, los Lumia son la bomba. Así que sin miedo, es posible comprar un Windows Phone (son baratillos la mayoría) y seguir en el siglo XXI y conectado con la gente, aunque sea siempre de forma oficial.