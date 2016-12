Imagina que tus WhatsApp los pudieras enviar como un estribillo de Michael Jackson

Después de YO, el inútil servicio de mensajería que solo envía una palabra, llega La-La, una nueva aplicación que mezcla la filosofía de Shazam, la conectividad de WhatsApp, la nostalgia de una jukebox y un cierto factor sorpresa.

No en vano, La-La te permite chatear solo enviando fragmentos de canciones. Así, decides qué texto quieres enviar, la app te devuelve un listado de temas musicales que tenga el mismo mensaje en su letra y se lo envías a alguno de tus contactos.

Ojo, la aplicación no exporta la canción completa, sino un clip de audio con un corte similar a tu mensaje. Sin embargo, los temas musicales sí los puedes escuchar previamente antes de chatear.

Una de las características que diferencia esta app de otras de mensajería musical es que el destinatario no sabe qué ‘la-la’ recibirá hasta que se lo descarga. Es una sorpresa, con lo que existe un cierto grado de gamificación en su funcionamiento. El inconveniente es que solo está en inglés y únicamente disponible para descargarla en iPhone (iOS).

“Puedes chatear con tus amigos si tienen La-La o con cualquier otra persona con teléfono móvil enviándole un SMS. El destinatario de un mensaje La-La ni siquiera necesita instalar la app para recibirlo”, explica su fundador en su blog corporativo.

En su playlist de canciones, tiene una cuidada selección entre la que podemos encontrar Bad, de Michael Jackson, Get up, de James Brown o clásicos como Hit the Road Jack, de Ray Charles, entre otras.

La-la tiene menos de una semana de vida, muy poco tiempo para asegurar si causará furor entre los adolescentes o será una aplicación más para cuarentones nostálgicos, como delata el tocadiscos y el elepé de vinilo que ilustra y ameniza su página web.