Introji, el WhatsApp de las personas introvertidas

Los emoticonos se han convertido en el sustituto más viable a la comunicación no verbal en tiempos de WhatsApp. Los GIFs animados, que también dispustaban ese puesto, no han podido competir con los teclados llenos de expresivas figuritas que complementan al texto en las aplicaciones de mensajería instantánea. La flamenca, los monos sabios y la caca sonriente con ojos forman parte ya de la cultura popular.

Aunque el chat por excelencia se acerca cada vez más a lo que supuestamente era el objetivo original de un teléfono -hablar, con audios que funcionan como un walkie-talkie y llamadas de voz-, lo cierto es que seguimos usando los 'emojis' porque a menudo nos resulta más sencillo. Son la versión virtual del gesto de asentimiento, el saludo agitando la mano o la inclinación de cabeza que empleamos en el mundo real para hablar sin pronunciar palabra.

Podríamos argumentar, no obstante, que el rango de emociones que permiten transmitir no es tan amplio como parece, o al menos que no representa a todos los tipos de personas según su forma de ser. Las personas tímidas, por ejemplo, echan en falta un sinfín de 'emojis' que podrían ayudarles a escapar de ciertas situaciones sociales incómodas o a expresar deseos que no suelen entender fácilmente las personas más abiertas.

Para eso han nacido los Introji, un conjunto de emoticonos especialmente diseñados para los introvertidos que pronto será protagonista de su propia aplicación de mensajería gracias a una exitosa campaña de 'crowdfunding' que ya ha alcanzado su objetivo de financiación en Indiegogo.

We've made it! The introji app is fully funded and will be a THING. https://t.co/uwlJqQ57B5 — introji (@introji) abril 22, 2015

Estos 'introjis' podrán expresar sin palabras sentimientos hasta ahora vedados a los emoticonos, como la necesidad de escabullirse de una fiesta sin despedirse (la 'bomba de humo' de toda la vida), de leer o disfrutar de un videojuego durante toda una tarde o simplemente de pasar un rato en soledad.

Su creadora, la artista residente en California Rebecca Lynch, sintió la necesidad de diseñar estos 'emojis' para tímidos tras una experiencia personal desagradable. “Después de que mi novio de tres años rompiera conmigo diciendo que necesitaba más tiempo para él”, explica en una entrevista, y añade: “Yo también soy introvertida, pero me he dado cuenta de que mi entusiasmo por estar en una relación a veces ensombrece mi habilidad para leer las señales de otros”.

Por eso se puso manos a la obra con Introji, un 'set' de imágenes que concibió “como una forma visual más sencilla de decir a la persona amada o a un amigo que necesitas más tiempo y espacio” sin tener que echar mano del repertorio habitual de excusas. Un alivio para los que prefieren mantener sus reservas intactas.

Por eso, además, Lynch ha recurrido a la inteligencia colectiva. A través de su cuenta de Facebook, Introji se construye colaborativamente a partir de las ideas y comentarios de otras personas interesadas por la aplicación. Por ejemplo, los 'imojis' no son amarillos, blancos ni rosados: son inclusivos desde el primer momento (toma nota, Apple) porque fue una de las peticiones más repetidas por los usuarios cuando Rebecca estaba dando sus primeros pasos. “Pensé que sería mejor mostrar diferentes tonos de piel que reducirlos todos a un único color abstracto”, explica la diseñadora.

Tras haber completado el 'crowdfunding', el objetivo de Rebecca es publicar la aplicación en julio, en versiones tanto para Android como para iOS. Del código no se encargará ella, que trabaja en una librería y no tiene experiencia en esas lides, sino la desarrolladora TBC Digital. Esta primera versión tendrá 40 emoticonos, aunque Lynch espera ampliar el repertorio constantemente.

Habrá un poco de todo, aunque la artista tiene claro cuáles son sus 'imojis' estrella. “La primera idea fueron los hombrecillos con diferentes niveles de batería, y creo que resume bastante bien el proyecto entero”, explica. “Creo que son los más útiles y directos”.

Los usuarios de Introji podrán enviar emoticonos a otras personas que dispongan de la 'app', pero también a usuarios de WhatsApp (a través de una opción que se incluirá en la propia aplicación) y de otros servicios de mensajería (copiando y pegando el dibujo). Obviamente, los receptores tendrán que instalar Introji si quieren responder utilizando el mismo 'set' de emoticonos.