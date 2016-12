El levantamiento de las apps zombies: un 83% de las apps son invisibles

Las aplicaciones se han convertido en una parte fundamental de nuestra vida y ya nadie sabríamos funcionar igual sin muchas de ellas, al igual que tampoco lo haríamos sin los smartphones, su soporte natural. Por esa razón, la App Store de iOS es un negocio gigantesco con cerca de 1,42 millones de aplicaciones disponibles. Pero claro, con tal cantidad de productos diferentes, ¿realmente se usan todas? La respuesta es obvia: no.

Un estudio publicado recientemente ha llegado a la aterradora conclusión de que el 83% de las apps de la App Store son zombies, esto es, apps que no ve nadie, que están muertas para el público general y que no sirven de nada porque no hay manera de encontrarlas fácilmente. Curiosamente, esta cifra es más alta que la del año pasado, que se quedaba en el 74% del total.

Una app zombie es aquella que solo se encuentra si se introduce su nombre tal cual en el buscador pero que no aparece dentro de los listados de la App Store, que tienen un límite de 300 apps por género (alimentación, deporte, salud y todas esas cosas). Es decir, sí, la app está ahí y se puede encontrar, pero solo si la buscas en concreto ya quede forma natural resulta imposible.

Algunos de los géneros de apps son más proclives a las apps zombies, como las de la categoría de negocios, que a día de hoy está dominada por unas cuantas apps de éxito mundial y algunas novatas de éxito fugaz, pero donde tarde o temprano casi todo el mundo acaba en la tumba. Las secciones de Deportes y Navegación, sin embargo, son más ajenas a este fenómeno.

¿Por qué se producen apps zombies? Pues porque hay demasiadas aplicaciones y las tiendas no están pensadas para dar cabida a todas. Cuando una sección pasa de las 250.000 aplicaciones, el porcentaje de zombies sube exponencialmente y por eso la de juegos está llena de títulos a los que nadie jugará jamás.

Este estudio señala que hace falta un mejor algoritmo de ASO (App Store Optimization, que es el SEO de la App Store) para sacar a relucir aplicaciones ocultas, pero esto entrama otros problemas: ¿cuántas veces os habéis topado con una app fraudulenta o de uso erróneo dentro de una categoría concreta y, pese a ello, está colocada en lo alto de la lista? Yo muchas.

El informe asegura que por culpa de esta cantidad de aplicaciones invisibles la App Store ‘está muerta’, y casi lo afirma incluyendo también la Play Store de Google, aunque no hable de ella en todo el informe. No sabríamos decir si está en lo cierto, porque las apps destacadas suelen ser las que prueban los usuarios menos activos y porque muy pocos seguimos buscando aplicaciones dentro de la tienda mediante listas... pero es una opinión representativa de unos expertos que han analizado al detalle la tienda de Apple.

¿Cómo pinta el futuro para los productores de aplicaciones? ¿Es posible sobrevivir solo haciendo apps que, tarde o temprano, si no eres una empresa inmensa, terminan siendo olvidadas y metidas en un cajón del que jamás salen porque está debajo de otros tantos cajones? El estudio no contesta a estas preguntas tan problemáticas porque, de momento, no parece haber una respuesta clara.

Lo que sí es transparente a ojos de todos es que, con Facebook recibiendo un 63% de su tráfico desde dispositivos móviles, es que es necesario estar ahí, visible y recibiendo publicidad, para ser una empresa tecnológica con futuro.