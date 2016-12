Es una de las novedades más esperadas. Ya llevamos un tiempo advirtiendo de que WhatsApp, ahora propiedad de Facebook, tiene la vista puesta en otro negocio tradicional de las operadoras de telecomunicaciones: las llamadas de voz. Ahora su desembarco es inminente.

Igual que hizo en su día con los SMS, el chat verde apunta a las llamadas para convertirse en la herramienta de comunicación móvil definitiva. Sobre todo teniendo en cuenta quiénes son sus nuevos dueños..

Tanto es así que ya ha dado el primer paso para convertirse en competencia directa de las 'telecos'. Lo hará al más puro estilo Tuenti, es decir, aliándose con una de ellas para convertirse en una operadora móvil virtual –de momento en Alemania- y vender tarjetas SIM propias. El mayor obstáculo es que, a diferencia de lo que sucedió con los SMS, esta vez está llegando un poco tarde.

¿Logrará WhatsApp lo que aplicaciones como Skype, Tango o Viber llevan años intentando? ¿Serán sus 500 millones de usuarios activos el elemento que le ha faltado a sus predecesores para popularizar las llamadas VoIP? Y, lo más importante, ¿la herramienta que han desarrollado los ingenieros del chat verde está a la altura?

A esto último ya podemos responder de forma preliminar. La última beta de la aplicación para Android, que todavía tardará un tiempo en llegar a Google Play, incluye ya la nueva función, aunque todavía está en pañales. Se ve pero no se toca. Podemos trastear con ella, analizar su interfaz y hacernos una idea bastante aproximada de su funcionamiento, pero aún es imposible establecer una llamada.

En cualquier caso, si quieres probarla, tendrás que acceder a la web de WhatsApp desde tu móvil y descargar allí el archivo .apk de la actualización (el ejecutable para instalarla en tu dispositivo). También puedes hacer clic en este enlace, que va directo. Si no te funciona, entra en Ajustes > Seguridad y comprueba que esté marcada la casilla “Orígenes desconocidos”. Es imprescindible para instalar aplicaciones que no tienen su origen directamente en Google Play.

Ahora sí, empieza la bueno. En cuanto hayas instalado la actualización, abre WhatsApp y entra en cualquiera de los grupos en los que participes. Una vez allí, pulsa en el nombre de cualquiera de tus amigos (sale justo encima de su mensaje) y elige la opción “Llamar a contacto”. Como en esta foto:

Ya estás llamando. La interfaz, como ves, es bastante clásica. Nada del otro mundo. Arriba aparece el nombre del contacto y su número de teléfono, con una franja verde debajo que confirma que se trata de una “llamada WhatsApp”. En el centro aparece la foto de tu amigo (si es que tiene una asignada en tu agenda) y abajo tres botones: uno para activar el altavoz o manos libres, la opción para volver a la conversación de texto –suponemos que mientras hablas– y otra para silenciar el micrófono.

Como de momento las llamadas no funcionan, no podemos juzgar la calidad de la conexión ni del sonido, entre otras muchas cosas. Solo podemos colgar. Y entonces volvemos a encontrarnos con un detalle interesante. Como se trata de una llamada perdida –la otra persona jamás descolgó, porque no pudo– aparece una notificación que no es el 'check' y 'doble check' al que estamos acostumbrados.

Todo apunta a que esta flecha será la encargada de avisarnos cuando algún contacto de WhatsApp trate de llamarnos sin éxito.

En realidad, pronto podremos confirmarlo. Se espera que la versión definitiva con llamadas esté disponible en Google Play a finales de este mismo mes o principios de junio. ¿Podrás soportar la espera? ¿Descargarás la 'beta' para matar el gusanillo?