Loop: el Whatsapp para los amantes de los gifs

Desde que internet se instaló en nuestro día a día, hemos accedido a un sinfín de herramientas que nos han facilitado la vida... y a otras muchas que nos han hecho perder horas de tiempo a la vez que hemos ganado kilos de felicidad.

Uno de estos entretenimientos que nos pueden tener horas frente al ordenador son los gifs animados, que cuentan a sus seguidores por legión. Si eres un soldado que milita en este ejército estás de enhorabuena, porque te traemos una aplicación que va a llevar tu pasión por los gifs a otra dimensión.

Comparte miles de gifs con todos tus contactos

Se trata de Loop, una aplicación de mensajería instantánea que, entre sus muchas funciones, incluye la de enviar y reproducir gifs. Y es que este era uno de los poquísimos fallos que podíamos encontrarles a aplicaciones como Whatsapp o Telegram, que permiten el envío y visionado de imágenes, pero, al enviar un gif, no se cargaba. De este modo, Loop no parece pretender competir con otros clientes de mensajería instantánea (parece un mercado muy saturado), sino aportar un valor añadido para los amantes de los gifs.

En Loop, el usuario no solo puede compartir gifs en el momento, sino que también puede montar su propia biblioteca. La aplicación le permite subir sus gifs y catalogarlos en cuantas secciones quiera, de modo que, en el futuro, pueda usarlos (o no) en una conversación con un amigo. De este modo, Loop no solo te permite añadir estos elementos a tus conversaciones, sino también disponer de todo un almacén de gifs catalogados de la manera que prefieras.

Una aplicación del creador de Formspring

Loop nace de las manos de Ade Olonoh, creador del famoso (y breve) portal Formspring. En Formspring, cualquier usuario podía recibir preguntas de cualquier persona, así como formulárselas a otros. Nació como una plataforma en la que cobraban especial relevancia los personajes famosos, que podían conceder entrevistas personalizadas a todos sus fans.

Formspring no tuvo el éxito deseado y acabó cerrando, pero, por suerte, Olonoh ha encontrado otra forma de tenernos atrapados durante horas delante de una pantalla.

Por el momento, Loop solo se encuentra disponible para iPhone, pero no parece descartable que en breve pueda salir también para los terminales Android.