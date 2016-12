Meets, una app donde el evento es el protagonista

“La idea era mejorar los grupos de algunos servicios de mensajería instantánea, que creas con un motivo y al final acaban hablando en él de todo menos del evento para el que lo habías creado”, explican.

Recuerdan que Meets nació gracias a un partido de fútbol. “La idea surgió un día que organizamos un partido de fútbol con dos grupos de amigos. Abrimos una serie de mensajes por Whatsapp y por email y al final el evento de iba perdiéndose entre otros asuntos de la conversación”, aseguran.

Estos cuatro amigos se dieron cuenta de que hacía falta en el mercado una plataforma que pusiera en contacto al usuario, pero que el eje de la conversación fuera única y exclusivamente el evento. Y ahí nació Meets.

El funcionamiento de la app es sencillo y los contactos se sincronizan directamente con la agenda, así que el creador del plan puede invitar a cualquiera de ellos independientemente de que tengan o no instalada la app. Se pueden crear grupos e invitar directamente a todos sus miembros en el momento en que vayamos a crear un plan. Además Meets es un servicio multiplataforma: los invitados pueden acceder al plan e interactuar tanto desde la app como desde la web.

En concreto se pueden crear tres tipos de planes, privados, abiertos y públicos. Eso permite tanto organizar quedadas propias como descubrir ocio que está ocurriendo a tu alrededor. También es posible crear un plan con solo darle un título, para más adelante fijar la hora o el lugar.

“Cuando empezamos no había ninguna solución como la nuestra. De un tiempo a esta parte si hay algunos similares, pero no iguales. Es evidente que hay una necesidad y había que cubrirla”, señalan los creadores de Meets.

Además, “la mayoría de nuestros competidores están en Estados Unidos y no dejan que sean los usuarios los que creen sus eventos, sino que a partir de eventos crean invitaciones. Lo que nos diferencia es que no hace falta que todo el mundo tenga la app descargada y eso facilita su uso”, sostienen.

Y no parece que les vaya nada mal. En sólo seis meses Meets –que cuenta con el respaldo de la aceleradora Plug and Play- ya ha conseguido más de 1.500 descargas. Sin embargo, para estos emprendedores, lo más importante no son los número sino “hacer un producto que guste y para eso hay que escuchar mucho al usuario”.

La aplicación se encuentra para dispositivos iOS y Android, y acaban de expandirse fuera de España abriendo el servicio en EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, México, Argentina, Chile y Uruguay.

Ante la “locura” de dejar trabajos estables y su ciudad, estos cuatro amigos lo tienen claro: “Trabajábamos en Meets los fines de semana, de madrugada, al salir del trabajo… Una vez alguien nos dijo que si nosotros mismos no invertíamos en nuestro producto nadie lo iba a hacer. Así que lo dejamos todo y aquí estamos”.