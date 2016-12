Las mejores apps para dibujar

Dibujar es una afición que todo el mundo debe tener, aunque sólo se para garabatear servilletas y dejar bonitos recuerdos a los camareros. Y para hacerlo bien, en la era de las tablets y los smartphones la cosa se vuelve tremendamente sencilla: no hace faltar cargar con los pinceles ni los rotuladores y, aunque se usen los dedos intensivamente, no hace falta tampoco mancharse de pinturas. Estas son algunas apps para artistas... lo malo es que ya no puedes dejarle esa ‘propina’ al camarero, claro

Brushes 3 es un clásico de estas listas, no solo porque es una de las mejores apps gratuitas para dibujar y pintar, sino porque tiene una burrada de opciones disponibles y es bastante más precisa de lo que al principio parece. Sus desarrolladores se la toman bastante en serio y ya va por la tercera versión, cada vez más funcional y rápida ¿Su problema? Solo está disponible para iOS y, bueno, dibujar en el iPhone con él es bastante complicadete porque las 4 pulgadas son más bien poca cosa.

Sketch Book es su alternativa más habitual, empezando porque es gratis también (aunque hay versión de pago con características expandidas) y se puede usar en Android. Detrás de ella está la compañía del famoso 3DMax Studio, así que no os preocupéis por actualizaciones y nuevas opciones porque irán llegando siempre y no te dejarán tirado aunque hayas pagado la versión Pro. Si te dedicas en serio a pinturrajear es una buena opción.

Hablemos ahora de una app raruna. Es una lástima que Paper solo esté disponible para iOS porque su concepto es muy inteligente: te crea diferentes cuadernitos en los que vas pintando tranquilamente tus bocetos, los cuales puedes desarrollar más o menos con sus herramientas. En las últimas versiones, ha ido ganando mucha potencia y es más ligero, lo que sumado a su opción de rebobinado para volver a versiones previas de los dibujos, la hacen una app muy interesante y premiada. Además, que queda muy bien eso de dibujar en cuaderno, aunque sea uno digital.

Y de Paper a Paperless, que es muy sencilla y puede usar cualquiera para bocetos rápidos, aunque si es necesario ir un poquito más allá, también tiene opciones de sobra. Cuesta 1,50 euros, que es un precio más que aceptable comparado con otras apps por el estilo.

Para cosas extremadamente sencillas, casi como agendita de anotaciones y dibujos tontos, está Bamboo Paper, creado por la compañía que también diseña las mejores y más famosas tabletas digitalizadoras del mundo. Es quizá la que menos opciones tiene de esta lista pero es adorable, y para anotaciones rápidas es estupenda, mejor que muchas apps propietarias de las marcas de teléfono. Te estoy mirando a ti, Samsung, pero también a ti, Apple, que no tienes ni una.

Como dibujar también es cosa de niños, Kids Doodle puede venirte bien como complemento para cuando un enano te coge el móvil o el tablet. Evidentemente, no es tan completa como estas otras apps, ni tiene el mejor diseño, pero es fácil de entender y lo puede usar, eso es, un niño. Es gratuita y está disponible para todos lados.

Y por último, el rey de reyes, que ha tenido que adaptarse a un mundo cambiante y donde quizá no tiene tanta fuerza como le gustaría: Phothosop. Como podréis imaginar, es una app completísima y que cuenta con los años de trabajo de Adobe detrás. Permite abrir archivos PSD, el propietario del programa, lo cual viene muy bien por si en el curro te piden adaptar algo rápidamente o por si quieres hacer dibujos que luego quieras modificar en el ordenador. Y quien dice dibujar, dice retocar fotografía, claro. Lo mejor: es gratis en una de sus versiones.