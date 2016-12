Las mejores apps con Material Design, el nuevo diseño de Android

¿Ya tienes Lollipop, esto es, Android 5.0, en tu móvil? Pues qué suerte, porque solo unos pocos usuarios de la gama de teléfonos y tablet Nexus lo han recibido de momento, junto a unos pocos Moto X y Moto G de Motorola. Al menos, ya empezamos a recibir el fruto de su influencia y de su nuevo lenguaje de diseño, que se llama Material Design y que empieza a regalarnos algunas apps bien bonitas y llenas de colorines. Echemos un vistazo a las mejores.

Cabinet

Es un sencillo pero útil explorador de archivos para Android. Aunque Android es más abierto que Apple en estas cuestiones, no incluye un buen programa por defecto para mirar qué tiene en sus tripas. Y ahí entra Cabinet, que no tiene quizá el mayor número de opciones, pero al menos no usa publicidad (de momento), funciona rápido, permite copiar y pegar archivos de forma eficaz y, lo más importante, es condenadamente bonito.

Pushbullet

Si no conocéis Pushbullet tenéis un problema. Es una app que sirve, así grosso modo, para pasar enlaces del ordenador a tu móvil sin tener que hacer virguerías. Súperutil para cuando quieres pasar algo que estás leyendo en el ordenador a un colega por Whatsapp, es, además, una de las apps que más rápido se adaptaron a Material Design. Y el verde le sienta de miedo. Es una de las apps con más potencial de la actualidad y deberíais seguirla de cerca.

Evernote

Evernote es tu agenda, pero también tu sustituto perfecto para Word cuando no tienes a mano un ordenador (o sí). Se adaptó a Material Design no solo rápidamente, sino ganando también una nueva organización de sus opciones. No ha gustado a todo el mundo (es lo normal cuando tocas algo que usan tantísimas personas, que no a todo el mundo le gusta el cambio), pero es más bonito que nunca, y eso es importante cuando vas a estar horas delante de una app, ¿o no?

Feedly

TecnoXplora no sería lo mismo sin feedly, pues es uno de los lectores de RSS que más útil resulta al periodista medio, que tiene que informarse de 400 trillones (aproximadamente) de cosas a la vez y en el menor tiempo posible. Su actualización a Material Design lo ha hecho más ligero, algo que veníamos reclamando en su versión para móviles, y lo hace más útil cuando se utiliza desde una tablet.

Pocket

Si no tenéis tiempo para leer todo este post, metedlo en Pocket, la app para leer cosas más tarde que más culpable hace sentir al usuario medio de internet que no puede pasarse todas las horas del día online. Su salto a Material Design ha sido simplemente estético, pero no podemos pedirle más a una de las apps más útiles de todos los tiempos.

Tumblr

A diferencia de Feedly, Pocket o Evernote, que son todo productividad, Tumblr es todo procrastinación. Es el agujero negro de tiempo perfecto y un sitio donde encontrar los mejores gifs de gatitos. Su rendimiento ha dado un salto inmenso con Material Design (a costa de que no vaya del todo bien en viejos teléfonos). No todo puede ser perfecto (como los gatitos)