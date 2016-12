Las mejores frikadas de los desarrolladores con la 'touch bar' del nuevo Mac

Cuando Apple lanzó la 'touch bar' con su nuevo Mac, sólo se podía usar con aplicaciones como Safari, iTunes y un puñado de aplicaciones compatibles. Hasta que los desarrolladores externos a Apple se han puesto a desarrollar las suyas, con algunas frikadas como estas:

1.- Jugar a los Lemmings: aún es una prueba de concepto, pero un desarrollador de aplicaciones de Apple, Erik Olsson, ya ha llevado a la famosa tribu de roedores a la TouchBar de los MacBook Pro. ¿Conseguirá llevar a buen puerto su propósito?

This may be the best app I've ever built