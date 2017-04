El 'mes horribilis' de Snapchat que podría augurar su ocaso

En Snapchat hay un mes que no van a olvidar nunca: abril de 2017, seguramente el más nefasto de toda su (breve) historia. Motivos no les faltan: no sólo porque su CEO sea un rico egocéntrico y porque (según la versión de un exempleado) haya podido decir que no quiere que su app esté en “países pobres como India o España”. Tampoco porque pierda feeling con los jóvenes, o porque Instagram le haya recortado terreno.

En realidad es un cúmulo de cosas: la suma de todas hacen que la compañía fundada por Evan Spiegel pase por un momento más que delicado. Y es ventajista hacerse ahora esta pregunta, pero... Evan, ¿no habría sido mejor que vendieses la compañía a Facebook en noviembre de 2013, cuando te ofrecieron nada menos que 3.000 millones de dólares?

Instagram Stories le roba la tostada

Lo de Instagram Stories ha sido el último disgusto para Snapchat. Según revela 'The Verge', Instagram ya anda por delante de Snapchat, a pesar de las ventajas que pueda suponer la app del fantasma sobre su competidor. Y es que Stories, la herramienta que Instagram habilitó para competir directamente con Snapchat, ya le ha adelantado en número de usuarios, con más de 200 millones de personas que recurren de forma habitual a estas publicaciones efímeras, por los 158 millones de usuarios con los que Snapchat contaba a finales de 2016 y con los que lideraba el ranking de este tipo de plataformas.

En otras palabras: Snapchat está siendo derrotada por una aplicación que, básicamente, se ha dedicado a imitar gran parte de sus funcionalidades como red social.

La tendencia está clara: según las cifras conocidas, basta con echar un ojo al gráfico de abajo para observar que Snapchat sigue creciendo, pero su volumen de aumento está medianamente estancado. Mientras tanto, Instagram Stories está aumentando su base de datos de usuarios a una velocidad endiablada.

Instagram vs Snapchat | Statista

Pero ni siquiera acaba ahí la cosa: además, y según lo publicado por 'Techcrunch', Instagram Direct ya tiene nada menos que 375 millones, lo que supone un auténtico balazo dirigido al corazón de Snapchat.

¿Debió aceptar los 3.000 millones de Facebook?

La situación parece clara: o Snapchat mejora mucho... o acabará siendo derrotada por Instagram. La pregunta ahora parece evidente: ¿debió aceptar Snapchat los 3.000 millones de dólares que le ofreció Facebook?

La oferta llegó en noviembre de 2013, cuando Mark Zuckerberg decidió poner 3.000 millones encima de la mesa para hacerse con una app que empezaba a provocarle ciertos dolores de cabeza. Sin embargo, Spiegel los rechazó: estaba convencido de que su plataforma llegaría a valer mucho más.

Y no se equivocaba del todo: en su debut en la Bolsa de Wall Street, Snapchat alcanzó una valoración superior a los 30.000 millones de euros, prácticamente diez veces el dinero que rechazó de Facebook. Sin embargo, hay algún punto negro: tras la famosa polémica en torno a Spiegel y sus palabras sobre los “países pobres”, Snapchat pegó un ligero bajón.

Quizá ese bajón fue más anecdótico que otra cosa, pero cualquier accionista de la compañía sabe algo desde el principio: el mercado de la Bolsa es muy complejo, y más aún si hablamos de internet y de empresas tecnológicas. Porque, si tenemos en cuenta que Snapchat todavía está a años luz de convertirse en una empresa rentable, su posible pérdida de liderazgo social podría afectar mucho a sus acciones.

De una u otra forma, pronto sabremos si Spiegel se arrepiente de haber dicho no a los 3.000 millones de dólares de Mark Zuckerberg.